Unul dintre procurorii pe cazul Guțul a fost amenințat

Unul dintre procurorii pe cazul Evgheniei Guțul, Ghenadie Epure, a fost vizat de amenințări „directe”, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. Anterior, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul a fost amenințată cu moartea timp de câteva luni, iar membra CSM Livia Mitrofan a fost supusă unor presiuni constante și amenințări similare.

Potrivit lui Obadă, CSP a recepționat marți, 12 august, o adresare din partea procurorului Procuraturii Anticorupție (PA), Ghenadie Epure, care împreună cu Cristina Gladcov este uprocuror pe cazul bașcanei Evghenia Guțul. În adresare, acuzatorul de stat comunica că primit al adresa sa amenințări.

„Este o situație absolut inadmisibilă. Încercările acestea, trebuie să spunem din start, nu vor avea succes. Procurorii onești, integri și cu curaj își vor realiza în continuare atribuțiile de serviciu. Chemarea noastră este față de organele competente de a lua atitudine, de a realiza o evaluare a riscurilor, eminența acestora cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare”, a declarat președintele Consiliului Superior al Procurorilor.

Judecătoarea Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul, a fost supusă unor presiuni constante și amenințări grave: mesaje directe cu amenințări cu moartea, fotografii macabre, cu imagini de persoane asasinate, apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ziarul de Gardă a analizat probele care descriu în detalii filmul campaniei de intimidare și amenințare la care a fost supusă magistrata.

Totodată, CSM a precizat că și membra Consiliului, Livia Mitrofan, a avut parte, la rândul său, de amenințări similare, „cu scopul de a o constrânge să acționeze împotriva legii și propriei conștiințe.”

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată pe 5 august 2025 de magistratata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu.