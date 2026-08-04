Două persoane au decedat într-un accident frontal între un automobil și un autocar pe traseul Chișinău – Orhei

Oamenii legii din Orhei a intervenit în această noapte la un grav accident rutier produs pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 37 de ani, aflat la volanul unei Toyota Land Cruiser, din circumstanțe care urmează a fi stabilite, a intrat pe sensul opus de circulație, unde s-a ciocnit frontal cu un autocar Setra, de pe cursa Bulgaria – Bălți, cu 21 de pasageri la bord.

În urma impactului, șoferul și pasagerul de 35 de ani, din Toyota, au decedat pe loc.

Șoferul autocarului, cu vârsta de 56 de ani, a fost transportat la Spitalul Raional Orhei în stare gravă. Totodată, două pasagere, de 43 și 18 ani, au fost preluate pentru investigații medicale.