Două persoane au decedat într-un accident frontal între un automobil și un autocar pe traseul Chișinău – Orhei
Oamenii legii din Orhei a intervenit în această noapte la un grav accident rutier produs pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 37 de ani, aflat la volanul unei Toyota Land Cruiser, din circumstanțe care urmează a fi stabilite, a intrat pe sensul opus de circulație, unde s-a ciocnit frontal cu un autocar Setra, de pe cursa Bulgaria – Bălți, cu 21 de pasageri la bord.
În urma impactului, șoferul și pasagerul de 35 de ani, din Toyota, au decedat pe loc.
Șoferul autocarului, cu vârsta de 56 de ani, a fost transportat la Spitalul Raional Orhei în stare gravă. Totodată, două pasagere, de 43 și 18 ani, au fost preluate pentru investigații medicale.
„Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului”, au precizat oamenii legii.