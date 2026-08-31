Două corpuri neînsuflețite, depistate în raionul Criuleni: ar fi vorba despre un caz de omor și un caz de suicid

Două corpuri neînsuflețite au fost depistate într-o localitate din raionul Criuleni, în dimineața zilei de 31 august. Potrivit Poliției, este vorba despre doi soți. Sesizarea a fost făcută de fiica lor, în vârstă de 15 ani.

În cadrul examinării preliminare, medicul legist a depistat pe suprafața corpurilor plăgi prin împușcare.

Potrivit informațiilor preliminare, între bărbat, care avea vârsta de 47 de ani, și femeie, care avea 42 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.