Dosarul Plahotniuc, la Curtea de Apel. Apărarea, cu zeci de cereri și demersuri

Audierea unor martori suplimentari, respingerea apelului depus de Veaceslav Platon, precum și confruntarea proceselor-verbale cu înregistrările audio ale declarațiilor martorilor audiați în prima instanță – acestea sunt câteva dintre zecile de solicitări formulate de apărarea lui Vladimir Plahotniuc, care cere o examinare „amănunțită” a dosarului de condamnare a clientului lor la 19 ani de detenție.

„Nu contează durata examinării atât timp cât prevalează dreptul la apărare și elucidarea tuturor circumstanțelor”, declară Rogac, întrebat fiind dacă numărul crescut de cereri nu va îngreuna procesul de examinare a apelului.

Joi, 1 octombrie 2026, la Curtea de Apel Centru, ședința de examinare a apelului depus în dosarul de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de detenție pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani a continuat cu examinarea cererilor și demersurilor formulate de părți. Vladimir Plahotniuc a participat, așa cum a decis colegiul, prin videoconferință, din Penitenciarul nr. 13, acolo unde este deținut.

În timp ce acuzarea nu a formulat nicio solicitare, apărarea lui Vladimir Plahotniuc, formată din avocații Lucian Rogac, Victoria Burduja și Mihail Silvestru, a înaintat 41 de cereri și demersuri suplimentar la cele 7 solicitări transmise anterior instanței.

„Nu contează durata examinării atât timp cât prevalează dreptul la apărare și elucidarea tuturor circumstanțelor și, respectiv, reparararea tuturor încălcărilor care au fost admise la primă instanță”, a declarat Rogac presei.

Cereri multiple și complexe

„Ținând cont de multitudinea și complexitatea acestor cereri”, instanța a decis gruparea cererilor în trei „blocuri”: cereri de ordin procesual, cereri privind audierea martorilor și cereri privind expertiză judiciară.

Astfel, cererile de ordin procesual includ solicitările avocaților de respingere a apelului depus de Veaceslav Platon, confruntarea înregistrărilor audio ale declarațiilor făcute de martori în primă instanță cu procesele-verbale întocmite, precum și modalitatea de participare a condamnatului Plahotniuc la ședințele de judecată sau ridicarea sechestrelor.

Cererile privind audierea martorilor includ mai multe nume considerate de apărare relevante pentru capetele de acuzare pe care Plahotniuc a fost recunoscut vinovat. Totodată, aici vorbim și despre cereri în care figurează martorul sub acoperire Maria Ursu.

la capitolul „expertiză judiciară”, sunt relevate cereri cu referiee la cercetarea nemijlocită a dosarelor de credit și ale altor acte relevante speței.

Primele cereri prezentate în instanță

Prima solicitare a apărării, prezentată îninstanță, s-a referit la posibilitatea părților de formulare a cererilor pe întreg parcursul procesului, deși instanța a stabilit că toate cererile și demersurile urmează să fie transmise până la 28 septembrie 2026. Acuzarea a cerut respingerea solicitării, întrucât a motivat că „instanța a stabilit expres termenul de decădere pentru oricare tip de cereri”.

O altă cerere s-a referit la respingerea apelului depus de Veaceslav Platon, aflat în proces de examinare a cererii de extrădare depusă de R. Moldova. Solicitarea apărării a fost susținută și de acuzare, întrucât Platon nu a fost parte din proces.

„El nu este parte în proces, chiar prima instanță i-a respins solicitarea de a fi parte în proces, decizie care a fost menținută de Curtea de Apel”, a argumentat Rogac.

Totodată, Rogac a solicitat reaudierea înregistrărilor audio și reexaminarea proceselor-verbale de audiere a martorilor din prima instanță, întrucât ar exista „divergențe”. Procurorii au cerut respingerea acestei cereri, întrucât „nu este de competența instanței să verifice” și că partea apărării ar trebui să prezinte exact divergențele, în cazul în care acestea există.

Următoarea ședință de judecată a fost planificată pentru 12 octombrie și va continua cu examinarea cererilor de ordin procesual.

Sentința de condamnare la 19 ani de detenție, contestată și de acuzare, și de apărare

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță.

În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Astfel, Procuratura Anticorupție a atacat cu apel decizia instanței de fond, motivând că decizia este una „prea blândă”.

De cealaltă parte, apărarea a contestat atât fondul cauzei, cât și constituirea completului care a emis sentința în primă instanță. Potrivit avocaților lui Plahotniuc, „apărarea vrea casarea și rejudecarea cauzei”.