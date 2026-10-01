Colegiul care examinează apelul în dosarul de condamnare a lui Plahotniuc, modificat. Apărarea contestă noua componență

Colegiul care examinează apelul în dosarul de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de detenție a fost modificat. Din noua componență, alături de magistrații Denis Băbălău și Vladislav Schibin, face parte judecătorul Vitalie Pîslariuc. Decizia vine ca urmare a excluderii din sistem a judecătorului Vitalie Budeci, după ce acesta nu a promovat evaluarea externă.

Apărarea lui Vladimir Plahotniuc contestă decizia, argumentând că, în prezent, decizia de excludere a lui Budeci din sistem nu este una definitivă, fiind contestată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Joi, 1 octombrie 2026, la Curtea de Apel Centru, a continuat procesul privind contestarea deciziei de condamnarea a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de detenție în dosarul de învinuire a sa de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Magistratul Denis Băbălău, care prezidează colegiul, a anunțat o modificare în componența acestuia. Magistratul Vitalie Budeci, care nu a promovat de două ori evaluarea externă, fiind exclus din sistem printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost înlocuit de judecătorul Vitalie Pîsliuric, evaluat pozitiv de Comisia Vetting încă în 2024.

În prezent, există o cerere pendinte la Curtea Supremă de Justiție, depusă la 23 septembrie 2026, prin care Vitalie Budeci contestă decizia de excludere a sa din sistem.

Astfel, apărarea lui Vladimir Plahotniuc s-a arătat împotriva modificărilor survenite.

„Menținerea completului nu este imposibilă, ci, cel mult, amânată pentru un interval prevăzut de lege, în care judecătorul poate participa la judecată fără a emite acte sau dispoziții. Interdicția temporară putea justifica, cel mult, ca judecătorul Budeci să nu participe la un act de dispoziție în perioada examinării contestației, dar nu justifică înlocuirea lui definitivă din complet”, a argumentat apărătorul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac.

Și condamnatul plahotniuc, prezent la ședință prin videoconferință, a avut aceeași poziție.

Procurorul Alexandru Cernei a menționat cererea înaintată de apărarea lui Plahotniuc este „nefondată”, întrucât „formarea completului de judecată nu prevede aportul părților la această procedură administrativă, iar partea apărării nu poate să conteste această procedură administratuivă separat, ci doar să înainteze cereri de recuzare”.

Totodată, acuzatorul a menționat că „la caz, sunt aplicate nu doar normele de procedură penală, ci sunt aplicate și Legea cu privire la organizarea judecătorească, Legea cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, cât și Regulamentul intern al CSM”.

Președintele colegiului a declarat că „cererea se anexează la materialele cauzei și rămâne valabilă pe tot parcursul procesului”.

Sentința de condamnare la 19 ani de detenție, contestată și de acuzare, și de apărare

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță.

În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Astfel, Procuratura Anticorupție a atacat cu apel decizia instanței de fond, motivând că decizia este una „prea blândă”.

De cealaltă parte, apărarea a contestat atât fondul cauzei, cât și constituirea completului care a emis sentința în primă instanță. Potrivit avocaților lui Plahotniuc, „apărarea vrea casarea și rejudecarea cauzei”.