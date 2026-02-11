Donald Tusk avertizează: Polonia ar putea ajunge în afara Uniunii Europene

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri că există un „risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne, provocate de confruntările lui cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final riscă să ducă la „destabilizarea” Europei, informează agenția spaniolă de presă EFE, citează HotNews.

„În fond, există un risc real – și vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri – ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană”, a declarat premierul polonez, într-o conferință de presă la Varșovia, după o ședință a Consiliului de Miniștri.

„Confruntarea politică inutilă, lipsită de sens și dăunătoare dintre guvern și președinție” nu este doar „stupiditate sau rea voință”, ci „o încercare de a destabiliza întreaga Europă, o încercare de a limita rolul Poloniei în Uniunea Europeană”, a subliniat Donald Tusk, potrivit Agerpres.

Opoziția acuză că fondurile SAFE sunt „o escrocherie uriașă”

Prin aceste declarații, Tusk se referea la criticile opoziției la adresa fondurilor europene de apărare SAFE, pe care liderii principalului partid de opoziție, Lege și Justiție (PiS), le consideră „o escrocherie uriașă care leagă achizițiile militare de industria germană și franceză”.

Potrivit lui Mariusz Blaszczak, titular la Ministerul Apărării în perioada în care partidul Lege și Justiție era la putere, aceste achiziții generează „datorii greu de plătit și sunt lipsite de transparență”.

Tusk invocă „o amenințare directă la adresa securității naționale”

Tusk a subliniat că opoziția, atât cea din partea partidului Lege și Justiție, cât și cea a președintelui Karol Nawrocki, aliniat ideologic cu acest partid ultraconservator, „reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a stabilității țării”.

Nawrocki, a cărui semnătură este esențială pentru aprobarea aderării Poloniei la programul SAFE, și-a manifestat opoziția față de programul Bruxellesului de împrumuturi pentru apărare, calificându-l drept un „un colac de salvare pentru economia germană”, și a spus că o parte semnificativă a achizițiilor de arme efectuate cu bani europeni „sfârșesc prin a ajunge în mâini străine”.

Dacă președintele polonez își impune veto-ul asupra aderării la SAFE, așa cum a făcut în trecut cu legi importante privind apărarea, cum ar fi o lege privind securitatea cibernetică, parlamentul ar putea să-l anuleze cu trei cincimi din voturi (276), dar coaliția lui Tusk nu are suficiente locuri (248) pentru acest demers.

La rândul său, ministrul apărării din partea coaliției lui Tusk, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a apărat miercuri urgența acestor fonduri europene și a insistat că bugetul de stat este insuficient pentru a acoperi nevoile de modernizare a armatei poloneze.

În ceea ce privește povara financiară, Kosiniak-Kamysz a declarat că este „sigur” că în viitor UE va decide să șteargă o parte din datoriile pentru creditele acordate în cadrul programului SAFE.