Doi moldoveni, arestați pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei pentru două persoane din Ucraina

Doi cetățeni, bănuiți de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru două persoane, originare din Ucraina, au fost reținute, anunță joi, 24 septembrie, Poliția de Frontieră.

Potrivit informațiilor preliminare acumulate în cadrul investigațiilor, pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei ar fi fost solicitată suma de 5000 de dolari pentru fiecare persoană.

În urma măsurilor întreprinse, cei doi cetățeni ai R. Moldova au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, la demersul procurorului, instanța de judecată a dispus în privința ambelor persoane aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Cazul este investigat în cadrul unei cauze penale pornite în temeiul art. 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal al Republicii Moldova – organizarea migrației ilegale săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de săvârșirea unei asemenea infracțiuni riscă închisoare de la 5 la 12 ani, amendă în mărime de la 6 000 la 8 000 de unități convenționale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.