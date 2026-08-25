Prima reacție a consilierului din Durlești, Tudor Bucșan, după ce a condus în stare de ebrietate și a tamponat o mașină: „Îmi asum cele întâmplate și regret sincer orice neplăcere sau suferință pe care am provocat-o”

Tudor Bucșan, consilier independent în Durlești, reținut după ce a condus în stare de ebrietate și a tamponat o mașină, a publicat pe pagina sa de Facebook o reacție în care își cere scuze de la „familia Popșoi, prietenilor și tuturor celor pe care i-am afectat prin cele întâmplate”. Acesta spune că își asumă cele întâmplate și că regretă „sincer orice neplăcere sau suferință” pe care a provocat-o.

„După incidentul nefericit din ultimele zile, cer public scuze de la familia Popșoi (consilierul Oleg Popșoi, n.r.), prietenilor și tuturor celor pe care i-am afectat prin cele întâmplate. După pierderea tatălui meu am trecut printr-un episod maniacal. Pentru mine este o perioadă extrem de dificilă și regret sincer cele întâmplate.

În prezent sunt în proces de recuperare și urmez tratamentul și recomandările medicului psihiatru. Îmi asum cele întâmplate și regret sincer orice neplăcere sau suferință pe care am provocat-o”, a spus el într-o postare pe Facebook.

Oamenii legii documentează circumstanțele unui accident rutier produs în seara zilei de vineri, 21 august, în Durlești, după ce o mașină condusă de un bărbat de 26 de ani, fiind în stare de ebrietate, a tamponat un alt automobil, anunță Inspectoratul General al Poliției. Potrivit instituției, bărbatul deține o funcție publică în Primăria din Durlești. Potrivit informațiilor publice, acesta este Tudor Bucșan, consilier independent în Durlești, iar mașina accidentată aparține consilierului PAS din Durlești, Oleg Popșoi.

„Tudor Bucșan, persoana care anterior m-a amenințat și m-a șantajat, a trecut la acțiuni concrete. Cu automobilul său a lovit mașina mea personală, care era parcată în fața porții casei mele. Conform informațiilor publicate de poliție, acesta se afla într o stare avansată de ebrietate, cu un nivel de alcoolemie extrem de ridicat, apropiat de o stare de comă alcoolică.

Sper ca organele de drept să investigheze cazul până la capăt și să aplice legea. Un asemenea comportament reprezintă un pericol direct pentru cetățeni. Am un mesaj clar și pentru cei care stau în spatele acestui tânăr, profită de vulnerabilitățile lui și îl folosesc în jocuri politice pentru a și proteja funcțiile din Primăria Durlești. Opriți-vă (…)”, a spus Popșoi pe Facebook.

Astfel, oamenii legii au stabilit că un Audi, condus de Bucșan, a tamponat o Toyota parcatǎ. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 1,15 mg/l alcool în aerul expirat. Totodată, cu o zi înainte de producerea accidentului, bărbatul a fost documentat de polițiștii capitalei pentru consumul de băuturi alcoolice în loc public, însoțit de manifestări huliganice. Autoturismul Audi a fost ridicat și plasat la parcarea specială, iar Tudor Bucșan a fost reținut.

„Toate circumstanțele exacte urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate”, a precizat IGP.

În ultimele zile, pe rețele de socializare circulă mai multe videoclipuri în care apare Bucșan în timp ce se afla la ședința Consiliului Local Durlești, cu o sticlă de tărie pe masă chiar în sala de ședințe, în fața celorlalți aleși locali. În timpul unei discuții, Bucșan ar fi manifestat un comportament agresiv față de ceilalți participanți. Președintele ședinței a solicitat intervenția Poliției.

Reprezentanții Poliției au comunicat pentru Jurnal TV că alesul local a fost testat cu aparatul „Drager” și a fost stabilită o concentrație de 0,94 mg/l alcool în aerul expirat. În consecință, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.250 de lei.

După scandalul de la ședința consiliului local, Tudor Bucșan a scris pe rețelele de socializare că faptul că a consumat băuturi alcoolice „a fost o necesitate”. Consilierul local a mai publicat un mesaj video în care arată gesturi obscene și afirmă că este o dedicație pentru consilierul Oleg Popșoi și guvernare.

În iunie 2026, ZdG a scris că Bușcan, fost consilier PAS în consiliul local Durlești, actual consilier independent, anunța că a depus un denunț la Centrul Național Anticorupție (CNA) pe numele lui Oleg Popșoi, consilier PAS la Durlești. Potrivit denunțului, în 2024, Oleg Popșoi ar fi primit 200 de mii de euro pentru a adopta o decizie cu privire la Planul Urbanistic Zonal (PUZ) ce permitea ridicarea a zeci de blocuri multietajate. Bucșan a menționat și despre un „autodenunț”, declarând că a primit două mii de dolari drept „mulțumire”.

Contactat de ZdG, Oleg Popșoi a declarat că informațiile menționate de Bucșan sunt false și că ar fi fost șantajat de acesta. „Pe 10 iunie, am mers la poliția din sectorul Buiucani, unde am depus o plângere penală pentru șantaj. Pe 19 iunie Tudor Bucșan mi-a scris iar că urmează să depună o plângere la CNA. Eu i-am răspuns: «Te îndemn să faci toate acțiunile necesare, dacă consideri că legea a fost încălcată»”, a precizat Popșoi.