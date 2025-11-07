DOC CSJ a respins contestația depusă de judecătoarea Marina Rusu împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting, prin care aceasta nu a promovat evaluarea externă

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de judecătoarea Marina Rusu împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting, prin care aceasta nu a promovat evaluarea externă.

Prin deciziile CSJ din 1 august 2023 și 29 ianuarie 2024 a fost dispusă reevaluarea a 22 candidați la poziția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor.

În cazul Marinei Rusu, Comisia de evaluare a menționat după prima evaluare că a fost îngrijorată de diligența insuficientă din partea candidatei în ceea ce privește organizarea programului ei de lucru și inabilitatea ei de a prioritiza cauzele ce au importanță, conform standardelor CEDO, care necesită a fi examinate și soluționate într-o perioadă de timp rezonabilă, date fiind drepturile care sunt afectate.

Marina Rusu a fost numită în exercitarea atribuţiilor de judecător de instrucţie la Judecătoria Cahul, sediul Taraclia. Potrivit deciziei CSM din 16 octombrie 2018, candidata şi-a păstrat competenţa de judecător pentru a finaliza examinarea mai multor cauze aflate pe rol la Judecătoria Criuleni.

În perioada 24 septembrie 2019 – 07 noiembrie 2019, în adresa CSM au parvenit 16 plângeri, care au fost înaintate de către unii condamnaţi ce îşi ispăşeau pedeapsa sub formă de privaţiune de libertate la Penitenciarul nr. 1 – Taraclia, cu sediul în oraşul Taraclia. Aceşti condamnaţi au invocat că, magistrata vizată ar fi admis tergiversarea examinării cererilor înaintate în ordinea prevăzută de legislaţia procesual penală.

Astfel, judecătoarea a fost sancționată disciplinar cu „avertisment”. Mai târziu, Curtea de Apel Chişinău a anulat sancțiunea, decizia instanței de apel fiind definitivă.

„În cadrul reevaluării, reclamanta a recunoscut că a operat anterior, inclusiv în procedurile Curții Supreme de Justiție, cu informații inexacte cu privire la cauzele examinate de ea și volumul ei de muncă în anul 2019. În asemenea circumstanțe, completul nu consideră nerezonabile concluziile Comisiei de evaluare că în anul 2019 reclamanta a examinat la Judecătoria Criuleni doar 10 dosare, pentru care se deplasa la acea judecătorie două zile pe săptămână mai mult de șase luni. Reclamanta nu a explicat exact nici câte cauze a examinat în anul 2019 la Judecătoria Cahul, deși contesta exactitatea informațiilor oferite Comisiei de către această judecătorie”, a concluzionat CSJ în decizia sa de a respinge contestația Marinei Rusu.

Marina Rusu CSJ Pre Vetting by Ziarul de Gardă

În octombrie 2024 Comisia Pre-Vetting a anunțat că a finalizat evaluarea reluată în privința judecătoarei Marina Rusu, candidată pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), din rândul candidaților judecători. Comisia a decis că candidata nu a promovat evaluarea reluată, „întrucât nu întrunește criteriul de integritate etică”. Decizia a fost transmisă judecătoarei Marina Rusu și CSM, instituția responsabilă de organizarea concursului.

La 16 octombrie 2024, Marina Rusu și avocatul ei, Isai Cireș, au contestat decizia Comisiei de evaluare la Curtea Supremă de Justiție. Ei au solicitat anularea acesteia și constatarea promovării evaluării de către reclamantă. Cauza a fost distribuită pentru examinare completului compus din judecătorii Ion Malanciuc, Oxana Parfeni și Diana Stănilă. În urma admiterii declarațiilor de abținere a judecătorilor Ion Malanciuc și Oxana Parfeni, aceștia au fost substituiți de judecătorii Vladislav Gribincea și Lilia Roic-Botezatu.

Curtea Supremă de Justiție a convocat părțile în ședință la 7 și 11 noiembrie 2024. Reclamanta și avocatul acesteia, Isai Cireș, au susținut contestația, iar avocații Valeriu Cernei și Roger Gladei, reprezentanți ai Comisiei de evaluare, au pledat pentru respingerea ei. În aceeași zi a fost finalizată examinarea cauzei în fond.

Judecătoarea Marina Rusu a fost audiată în ședință publică în cadrul evaluării reluate pe 28 iunie 2024.

În februarie 2023, judecătoarea Marina Rusu a participat în cadrul Podcast ZdCE. Aceasta a susținut atunci că o curățare a sistemului judecătoresc este necesară, dar a criticat activitatea Comisiei de Pre-Vetting, formată din experți naționali și internaționali.

Marina Rusu a fost numită în funcția de judecător la 8 februarie 2012, pe un termen de cinci ani, pentru a activa la Judecătoria Cahul, sediul Taraclia. Candidata a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Cahul până la atingerea plafonului de vârstă la 20 mai 2017. În prezent, aceasta este suspendată din funcție, în legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea copilului.