Guvernul dă undă verde Podului Unirii: teren transmis cu titlu gratuit pentru construcția legăturii cu România

Guvernul a decis astăzi transmiterea cu titlu gratuit a unui teren din satul Zagarancea, raionul Ungheni, necesar pentru construcția și finalizarea Podului Unirii (Ungheni) și drumului național R1 Chișinău – Ungheni – România, a anunțat ministrul Mediului, Ghoerghe Hajder, și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea.

Terenul va fi transmis din administrarea Ministerului Mediului, aflat în gestiunea Agenției „Moldsilva” Î.S. „Silva-Centru” Ungheni, în administrarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în gestiunea Administrației de Stat a Drumurilor.

„Astăzi, la Guvern, am votat o decizie importantă, prin care vom continua construcția Podului Unirii de la Ungheni. Astfel, am transmis o porțiune necesară de teren din fondul silvic ca să fie continuat și finalizat primul pod autostradă care unește Republica Moldova și România. Republica Moldova are nevoie de proiecte mari, iar acestea se fac doar prin colaborare”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a afirmat că această porțiune de teren va permite construcția primul pod peste râul Prut din ultimii 60 de ani, podul care leagă R. Moldova de România și interconectează prima autostradă care urmează a fi construită A1 de pe teritoriul R. Moldova cu autostrada A8 de pe teritoriul României.

„Modul în care colaborăm noi demonstrează cum trebuie făcute lucrurile la nivel local și central”, a menționat Vladimir Bolea.

Podul de la Ungheni Golăiești (RO) – Zagarancea (MD) nu este doar o simplă structură de traversare a râului Prut, ci un element strategic în rețeaua de transport transeuropeană (TEN-T). Acesta va conecta România și R. Moldova prin autostrada care va traversa Carpații (Autostrada Unirii A8) și o autostradă spre Chișinău, facilitând transportul de mărfuri și persoane între cele două țări și cu restul Europei.

Potrivit Moldpres, realizarea acestui proiect ambițios este posibilă datorită finanțării europene nerambursabile, în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Această finanțare subliniază importanța strategică a proiectului pentru Uniunea Europeană și angajamentul său față de dezvoltarea infrastructurii de transport în regiune.