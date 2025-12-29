DOC Conflictul din familia lui Vasile Bolea: fostul parlamentar a fost amendat cu 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere şi de instruire a copilului”

Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în timpul unui conflict, a fost găsit vinovat de comiterea contravenției prevăzute la art. 63 alin. (1) din Codul contravențional, care se referă la „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”, fiind sancționat cu o amendă de 500 de lei. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 13 noiembrie.

Totuși, procedura contravențională inițiată împotriva fostului parlamentar pentru fapta prevăzută de art. 78 prim din Codul contravențional (violența în familie, n.r.) a fost încetată, pe motiv că „nu există faptul contravenției”.

„Se explică lui Bolea Vasile că, în conformitate cu art. 34 alin. (3) din Codul contravențional, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plătește în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale, iar în acest caz se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Hotărârea este cu drept de atac, în ordine de recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău”, se menționează în hotărârea Judecătoriei Chișinău.

Declarațiile părților în instanța de judecată

În ședința de judecată, agentul constatator Igor Grițac a pledat pentru sancționarea lui Vasile Bolea. Acesta a declarat că lipsa unei expertize medico-legale în privința victimei nu exclude existența faptei și nu împiedică examinarea cazului, chiar în lipsa unui raport oficial privind leziunile corporale a victimei.

„A menționat că alte probe, cum ar fi chestionarul aplicat la fața locului, declarațiile martorilor și a victimei, înregistrările video, constatările de la fața locului, precum și comportamentul agresiv documentat al făptuitorului pot constitui dovezi suficiente pentru atragere la răspundere a agresorului (…)”, se spune în hotărârea de judecată.

De cealaltă parte, apărătorul victimei, avocatul Natalia Pavlov, a indicat mai multe încălcări de procedură, cum ar fi că victima nu a fost notificată de agentul constatator despre pornirea unei proceduri contravenționale pe marginea incidentului produs și nici nu a fost citată.

Rodica Bolea, soția lui Vasile Bolea, a susținut poziția precum că nici ea și nici copiii săi nu au fost victimele violenței în familie.

Vasile Bolea a declarat, printre altele, că procesul-verbal cu privire la contravenție a fost emis cu mai multe încălcări de procedură și că n-au fost întrunite elementele constitutive ale contravenției prevăzute la art. 781 din Codul contravențional, „din motiv că la caz nu există un raport de expertiză medico-legal ce ar confirma leziunile corporale neînsemnate ale victimei”.

„Cu privire la fapta incriminată de art. 63 alin (1) din Codul contravențional, făptuitorul a relatat că agentul constatator a ajuns la o concluzie eronată, aceasta nefiind susținută de probe”, potrivit instanței de judecată.

O parte din declarațiile victimei Rodica Bolea

„Rodica Bolea, care a declarat că la data de 25.04.2025, în urma unei neînțelegeri, cu soțul Vasile Bolea, a avut un conflict pe tonuri ridicate, la care inițial nu asistase copiii, dar din cauza ca vocea acesteia era ridicată, copilul ***, nu a înțeles ce s-a întâmplat. Era supărată din cauza unui amalgam întreg de evenimente care a avut loc în viața lor comună, atât din domeniul serviciului care îl ocupa și inclusiv din cauza serviciului care îl are soțul. A mai relatat victima că mai era supărată din cauza că i-a fost redusă funcția care o ocupa din motive politice, fără ca să fie spus direct lucrul dat. Funcția dată a exercitat-o timp de 19 ani. Tot în aceeași perioadă a aflat informații, care pur și simplu au adus-o la o expulzie nervoasă, despre care n-a vrut să vorbească din motiv că sunt chestii foarte personale. Cu aceste pretenții și cu voce ridicată a început să îi explice soțului despre tot ce păgubește din cauza exercitării funcției pe care o are. Din cauza dată a strigat, iar copiii din cauza că nu au văzut asemenea situații, s-au speriat și au considerat că are nevoie de ajutorul lor. A relatat victima că soțul Bolea Vasile a încercat sa o calmeze, o ținea într-adevăr de brațe ca să o calmeze (…)”, a spus femeia în instanța de judecată.

Declarațiile martorului Serghei Ciuclin

„A declarat că lucrează la IP din mun. Chișinău, str. Tighina, nr. 6, de la o companie, dar nu cunoaște de unde. La data de 08 iulie era la serviciu, mătura. Nu cunoaște ce a avut loc, nu a asistat la ce a avut loc ca martor. A susținut martorul că pe procesul verbal este semnătura lui, dar nemijlocit la cele întâmplate nu a asistat. Orarul de lucru este de la ora 07:00 min. până la 16:00 min. Activează pe str. Tighina, nr. 6. Este înregistrat la o companie la care lucrează. La serviciu sunt reguli de intrare și de ieșire. A relatat că nu a fost invitat după ce s-a pornit examinarea cauzei, a fost invitat puțin mai târziu, la care a semnat în procesul-verbal cu privire la contravenție. A semnat în aceeași zi când i s-a adus la cunoștință procesul-verbal. I s-a spus că a avut loc o încălcare (…)”, potrivit deciziei instanței.

Detalii despre conflictul din familia lui Vasile Bolea

În seara zilei de 25 aprilie, oamenii legii au intervenit într-un caz de „conflict în familie”, iar ZdG a aflat că este vorba despre familia deputatului Vasile Bolea. Unul dintre copiii deputatului a apelat la 112 spunând că „mama este agresată de tata”.

Rodica Bolea, soția deputatului, a oferit două comentarii după ce informația a ajuns în spațiul public. Deși a declarat inițial pentru TV8 că apelul făcut la 112 de copil s-a întâmplat pentru că acesta s-ar fi speriat, ulterior aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că fiul lor ar fi sunat din greșeală.

„(…) încă ieri am depus o declarație la poliție privind închiderea cazului, întrucât apelul a fost efectuat din greșeală de copilul nostru”, a scris soția deputatului.

Din înregistrarea video consultată de ZdG se putea observa reacția copiilor la sosirea polițiștilor, aceștia arătând polițistului unde se aflau părinții. De asemenea, soția deputatului a mai declarat în acea perioadă că informația precum că ar fi fost agresată este falsă și că aceasta ar fi o campanie planificată de discreditare a soțului ei, Vasile Bolea.

„În legătură cu recentele informații din mass-media despre presupusa „agresiune” din partea soțului meu, declar oficial: această informație este FALSĂ. În cei 17 ani de viață împreună, soțul meu nu a recurs niciodată la violență fizică asupra mea. (…) Nu am fost supusă violenței, nu am solicitat un ordin de protecție și nu am depus mărturie la poliție. Emiterea ordinului de protecție a fost pentru mine o surpriză neplăcută. (…) Sunt convinsă că aceste publicații fac parte dintr-o campanie planificată de discreditare a soțului meu”, a transmis Rodica Bolea.

ZdG a consultat imaginile video înregistrate în momentul în care Poliția a ajuns la apartamentul familiei Bolea. Din imagini se putea observa cum unul dintre copii îi arată cu degetul polițistului locul în care se aflau părinții lui. Vasile Bolea o ținea imobilizată cu mâinile pe soția sa, care plângea. Acesta nu s-a oprit nici când au apărut oamenii legii.

Fostul socialist Vasile Bolea a fost candidatul la Președinție propus de Blocul Politic „Victorie”, condus de oligarhul fugar, Ilan Șor. Acesta nu a mai ajuns să candideze, după ce Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea lui.

Vasile Bolea a devenit deputat în Parlament în 2014, când a fost ales pe listele Partidului Socialiștilor. Ulterior, a obținut și alte două mandate de parlamentar la scrutinul parlamentar din 2019, pe listele PSRM, și la alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021 – pe listele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.