Dispute între locatarii și dezvoltatorul unui bloc din capitală: „Au prezentat doar niște foi xeroxate” vs. „totul este legal”

Locatarii unui bloc din capitală, construit de compania „Vasigur Construct”, se plâng că nu se pot muta în locuințele lor și nici nu le pot vinde, deși lucrările de construcție a clădirii s-au finalizat în 2021. Potrivit acestora, blocul nu este încă dat oficial în exploatare de către dezvoltator, iar motivul presupus de locatari ar fi anumite nereguli la construcția clădirii.

Avocatul companiei neagă acest fapt și susține că „totul este legal”. Centrul Național Anticorupție „examinează circumstanțele în cadrul unui proces penal”, potrivit unui răspuns oficial pentru ZdG. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a confirmat pentru ZdG că imobilul respectiv nu a fost dat în exploatare.

Violeta Sîrcu, fiica unei femei deținătoare de apartament în blocul construit de SRL „Vasigur Construct” pe strada Calea Ieșilor din Chișinău, ne-a sesizat printr-o scrisoare privind nemulțumirea locatarilor care dețin apartamente în acel bloc. Ea susține că lucrările au fost finalizate în 2021, așa cum prevedea și contractul, dar clădirea nu este dată în exploatare nici în 2025. Potrivit ei, proprietarii companiei de construcții ar amâna procesul de dare în exploatare din cauza unor diferențe între proiect și construcția propriu-zisă.

„După transmitere, au zis tuturor că puteți să începeți să faceți lucrări de reparație. Și care au avut nevoie de locuințe mai repede, au finisat reparația mai repede și s-au mutat acolo. Și toată problema era că nu lucra ascensorul și nu era gaz. De asta noi ne-am mobilizat și am început să căutăm problema”, povestește Violeta Sîrcu.

Sursa: ZdG

Ea crede că motivul principal pentru care nu a fost dat în exploatare blocul timp de patru ani este legat de câteva nereguli depistate în construcția acestuia – aspecte care nu corespund cu proiectul inițial al imobilului.

„Noi bănuim că gazul nu a fost conectat până la acel moment, până când noi n-am intervenit cu un demers, deoarece ei au etaje construite în plus, unde ei tot au pus contoare. Dar de la Chisinau Gaz le-au scos, pur și simplu, și probabil că au sudat gaura de acolo, pentru că ele nu sunt în proiect. Și pe urmă noi ne-am dat seama și ne-am dus la primărie.”

Violeta Sîrcu, împreună cu proprietara altui apartament din blocul de pe Calea Ieșilor, au încercat să obțină mai multe răspunsuri de la administratorii „Vasigur Construct”, însă afirmă că nu au reușit.

„Cred că i-am bătut la cap din decembrie, dar ne-au primit tocmai în mai. Au prezentat doar niște foi xeroxate precum că ei au făcut procedurile la cadastru, au făcut tot și noi degeaba ne agităm. Ei zic că totul este în regulă. Noi însă avem act și de la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), administratorii spun că ei au dat casa în exploatare, dar noi am luat de la inspectorat confirmare că ei nu au dat casa în exploatare. De fiecare dată când ceream întâlnirii cu ei – să vină la bloc, să facem o adunare, întotdeauna motivul era că ei nu sunt în țară”, povestește femeia.

Proprietara altui imobil din blocul respectiv, care din motive de siguranță a cerut să-i fie asigurat anonimatul, ne-a povestit că familia ei nu se poate muta în apartamentul pe care l-au cumpărat de la dezvoltator și nici nu-l poate vinde, pentru că nu are toate actele în regulă.

„Asta este un disconfort. Prețul metrului pătrat în bloc, bineînțeles, nu este ca cel de pe piață sau din regiune, este mult mai mic. Plus, de vândut, nu prea pot să-l vând fără acordul lor. De fapt, nici nu ai dreptul legal să locuiești acolo dacă nu e dat în exploatare, dar sunt oameni care locuiesc acolo. Ce trebuie să fac acum? Să-mi cumpăr alt apartament unde să locuiesc? Noi suntem puși în imposibilitate”, acuză femeia.

Deși blocul nu este dat în exploatare oficial, acolo locuiesc deja mai multe familii, spune proprietara apartamentului sub protecția anonimatului.

„Acolo sunt conectate gaz, apă, lumină. După foarte, foarte mult timp, multe solicitări din partea noastră, a fost conectat gaz în locuință. După ce a fost conectat gazul, au început a se muta în masă acolo. Cea mai mare problemă este că compania ne ignoră, vorbesc urât cu locatarii, mint. Măcar de-ar spune care este adevărul, dar noi nu știm care e situația și nu știm dacă o să îl dea în exploatare vreodată, pentru că ei au făcut în așa fel contractul că e scris că o să se dea în exploatare, dar când – nu este clar. Sperăm, într-adevăr, să fie actele în regulă și să dea blocul în exploatare. De 4 ani tot promit, promit și promit, dar nimic nu se întâmplă”, constată ea.

Cum răspunde compania de construcții

Andrei Coca, juristul companiei „Vasigur Construct”, a venit la redacția Ziarului de Gardă pentru a răspunde acuzațiilor și nemulțumirilor din partea locatarilor. Acesta a negat faptul că imobilul nu este dat în exploatare, menționând că procesul a avut loc încă în 2021, când a fost finalizată construcția clădirii.

Andrei Coca

„Totul este în vigoare, totul este legal, totul este perfectat. Dacă blocul nu era dat în exploatare, acolo nu ar fi fost gaz, lumină și altele. Blocul a fost dat în exploatare și oficial, tot în 2021, când s-au întocmit și procesele-verbale”, a spus reprezentantul juridic al companiei.

Despre neregulile în construcția blocului, avocatul companiei „Vasigur Construct” a menționat că nu au fost înregistrate încălcări.

„Noi am construit în conformitate cu autorizația de construire, cu proiectul executiv care a fost abilitat. Am avut și controale inopinate pe parcursul executării lucrărilor de la INST, care nu a înregistrat nicio încălcare. Mulți confundă parterul drept etaj locativ, ceea ce nu este. Adică în total sunt 10 etaje, dar asta nu înseamnă că sunt 10 etaje locative”, a spus Andrei Coca.

Acesta neagă că vânzările în clădirea respectivă ar fi blocate. „Mai mult de 60% din apartamentele din clădire sunt vândute, nu la a doua persoană, dar deja chiar la a treia persoană. Orice persoană care are un edificiu, un imobil în acest loc, poate să-l vândă imediat dacă are un cumpărător. Compania «Vasigur» depune toate eforturile pentru ca tranzacția să aibă loc în aceeași zi, adică noi să eliberăm certificatele care arată că nu au datorii la furnizorul de gaze, căldură și așa mai departe, acte care se cer la notar. Deci, dreptul de proprietate este 101% în execuție, și ei cunosc asta foarte bine. Noi depunem toate eforturile, fiindcă pentru noi contează toate aceste aspecte”, a spus Andrei Coca.

CNA: „Aspectele invocate în actele de sesizare se examinează în cadrul unui proces penal”

Proprietarii apartamentelor au depus plângeri la Procuratura Anticorupție și la Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit răspunsului oferit locatarilor de către CNA, SRL „Vasigur Construct” a depus procesul-verbal de recepție finală la INST, dar instituția nu a emis actul permisiv în termen sau refuz în formă scrisă.

„Referitor la darea în exploatare a blocului de locuit din str. Calea Ieșilor, mun. Chișinău, s-a stabilit că SRL «Vasigur-Construct» a terminat construcția blocului locativ menționat și a întocmit procesul-verbal de recepție finală, care a fost depus la INST la 11.08.2021 pentru avizare. Astfel, INST nu a emis actul permisiv în termen și/sau refuz în formă scrisă. În acest caz, actul permisiv solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită”, se arată în răspunsul CNA din martie 2025, primit de către Violeta Sîrcu în urma unei sesizări.

Într-un răspuns oficial pentru ZdG, primit la finalul lunii octombrie 2025, CNA a menționat că „referitor la verificarea legalității dării în exploatare și neregulilor depistate privind activitatea companiei de construcții SRL «Vasigur Construct», vă informăm că, la moment, aspectele invocate în actele de sesizare se examinează în cadrul unui proces penal.”

Potrivit avocatului Andrei Coca, „procesul penal este deja clasat în lipsa elementelor de infracțiune”.

Șeful Inspectoratului Național Pentru Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, a confirmat pentru ZdG că imobilul de pe strada Calea Ieșilor din capitală nu a fost dat în exploatare.