VIDEO „Palmieri și Stele” ajunge la CtEDO. Ce (nu) s-a schimbat în 15 ani de la începutul investițiilor în complexul locativ. Proprietarii afacerii au decedat, iar fiul lor – anunțat în căutare

La aproape 15 ani de la începutul investițiilor în „Palmieri și Stele”, amplasat în sectorul Ciocana al capitalei, complexul locativ încă nu a fost dat în exploatare, iar cele aproximativ 800 de persoane care au investit milioane de euro în proiect au rămas și fără bani, și fără apartamente. După mai mulți ani târâți prin instanțele naționale de judecată, investitorii spun că au obosit să lupte și că s-au adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), pentru a-și face dreptate. De cealaltă parte, Ruslan Vasiliev, actualul administrator al procesului de insolvabilitate al companiei „Galsam-Service” SRL, respinge acuzațiile investitorilor și îi învinuiește de „tergiversarea procesului”.

În 2024 actualul administrator al procesului de insolvabilitate al companiei „Galsam-Service” SRL a venit cu o nouă procedură de restructurare a firmei. Potrivit documentului, consultat de ZdG, creditorii care au încheiat contractele de investiții în apartamentele din blocul I „Casa cu Palmieri” sunt impuși să achite suma de 50 de euro pentru fiecare metru pătrat din suprafața totală a imobilelor și peste 1600 de lei per fiecare metru pătrat din suprafața totală a imobilelor din acest bloc. Creditorilor care au încheiat contractele de investiții în încăperi nelocative din blocul II „Casa cu Stele” și parcarea auto multietajată li se cere suma de 346 de lei, pentru fiecare metru pătrat din suprafața totală a imobilelor, fiind invocate mai multe restanțe.

„(..) „Polisimbol” SRL în temeiul actelor juridice reliefate, pe parcursul derulării planului, a executat în beneficiul „Galsam-Service” SRL lucrări în valoare de 10 871 942,82 lei, lucrări care nu au fost achitate și necesită a fi achitate în mod prioritar față de creditori. În acest sens, întru demararea lucrărilor de finalizare și dare în exploatare a blocului I de către antreprenorul selectat, se propune stingerea datoriei în mărime de 10 871 942,82 lei (…)”, se spune în Planul actualizat al procedurii de restructurare a companiei Galsam-Service.

„Nu mai avem nicio speranță”

Președintele Asociației Investitorilor în complexul locativ „Palmieri și Stele”, Nicolae Golubenco, ex-membru al Comitetului Creditorilor, care în anul 2015 a investit 25 mii de euro într-un apartament din blocul doi, consideră că planul actualizat al firmei este „o nouă tentativă de a deposeda oamenii de bani”. Declarația a fost respinsă Ruslan Vasiliev.

Sursa foto: ZdG

„(…) Noi am contestat (noul plan de restructurare a firmei, n.red.), dar interesele și miza este foarte mare. Noi știm deja că planul va fi aprobat și din nou oamenii vor fi deposedați de bunurile lor (…). Noi am avut o hotărâre a instanței de judecată de la Rîșcani, unde Asociația Investitorilor a avut câștig de cauză (asupra terenului pe care este amplasat complexul locativ, n.red.). Am avut al doilea câștig de cauză la Curtea de Apel Chișinău, însă administratorul de insolvabilitate a contestat decizia (…). La Curtea Supremă de Justiție a fost înțelegere și (dosarul, n.red.) a fost trimis la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, care a clasat dosarul (…). Noi nu mai avem nicio speranță, pentru că încă o tentativă ca să solicităm terenul nu mai putem. Terenul de facto nu știu cum Primăria municipiului Chișinău o să-l atribuie la o companie care se află în prag de faliment. Se vede că miza este terenul și deposedarea oamenilor de terenul dat (…)”, a menționat Golubenco.

„Soluția – pentru ca oamenii să nu mai cadă în această plasă”

Nicolae Golubenco spune că pe parcursul timpului s-a adresat și Președinției cu o cerere, solicitând să intervină în acest caz, însă nu a primit niciun răspuns din partea instituției. Președintele Asociației Investitorilor cere organelor de drept să creeze un grup de procurori care să investigheze ce s-a întâmplat din anul 2009 până în 2024, iar cei care se fac vinovați de situația creată să fie trași la răspundere.

(…) Pentru ca oamenii să nu mai cadă în această plasă este o soluție. La fel ca în țările civilizate ar fi bine ca contractele de investiție să fie asigurate prin bănci, ori prin companii de asigurări sau statul să găsească o altă modalitate. În cazul X dacă omul nu a primit apartamentul la data stipulată în contract s-a dus și și-a ridicat suma de bani. Oamenii vor fi gata să achite o mie sau două mii de lei asigurarea, dar vor avea garanția că nu vor fi deposedați de structurile mafiotice, pentru că acum în R. Moldova toate grupările criminale, care erau în anul 1990, au trecut în structurile de stat, fix cu aceeași schemă (…)”, a menționat el.

Am întrebat reprezentanții Președinției R. Moldova dacă au recepționat un asemenea demers și dacă instituția poate să intervină în acest caz. Până la publicarea articolului nu am primit niciun răspuns din partea Administrației Prezidențiale de la Chișinău. Îl vom publica imediat ce-l vom primi.

Potrivit reprezentanților Asociației Investitorilor, terenul, pe care urmează să fie construit complexul locativ cu obiectivele de menire social-culturale și comerciale, cu parcare auto multietajată, a fost divizat în alte două terenuri.

Iulia Roșca și Eugenia Gobjila, dar și alte persoane care au investit în apartamentele din complexul „Palmieri și Stele”, au prezentat Judecătoriei Chișinău, sediul Central, acolo unde a fost depusă procedura de restructurare actualizată a firmei „Galsam-Service” SRL, opinii separate prin care au avertizat asupra unor nereguli incluse în noul plan al procedurii de restructurare a firmei.

„(…) Se pretinde a fi plătită o sumă necunoscută, precum și niște sume suplimentare, cuantumul și temeiul acestor sume nefiind clarificat suficient, doar fiind indicat că sunt cauzate prin neexecutarea corespunzătoare a tranzacției de împăcare, deși legea prevede expres că după intentarea procedurii de insolvabilitate administratorul procedurii de insolvabilitate avea obligația legală de a formula o cerere (…).

Se propune transmiterea în contul stingerii datoriei existente față de antreprenorul POLISIMBOL S.R.L. a unor spații libere, edificate din contul contribuțiilor financiare a tuturor creditorilor, și nu doar a creditorilor din nlocul I. De asemenea, tot din spații libere, edificate din contul contribuțiilor financiare a tuturor creditorilor, urmează a fi stinsă și datoria față de FINANCIAL LEASING COMPANY S.R.L., cuantumul datoriei nefiind indicat concret în planul actualizat, elaborat de Vasiliev Ruslan (…)”, se spune în document.

Ion Ploscaru, care a investit din 2010 până în 2014 peste 7 milioane de lei într-un apartament, două parcări și într-un spațiu comercial, dar încă nu le-a obținut, crede că se află în această situație „din cauza judecătorilor”.

„(…) Am unde locui, dar banii investiți în acea perioadă acum au altă valoare (…). Administratorul (Ruslan Vasiliev, n.red.) așa a făcut prin judecată că eu am rămas fără nimic, am zero acum (…). Ei spun că atunci când am dat banii nu s-a semnat contabila, dar s-a semnat șeful întreprinderii (…). Nu este vina mea (…). Judecata a hotărât că eu nu am nimic (…). O să apelez la judecătoria de fond și la CtEDO (…)”, a spus Ion Ploscaru.

Eugenia Gobjila, o altă investitoare, susține că nicio familie nu locuiește în prezent în complexul locativ „Palmieri și Stele”. Femeia crede că blocul II și III ar urma să fie scoase la licitație.

„(…) Vrem să depunem cerere la CtEDO, pentru că altă ieșire din situație nu avem. Ne deposedează (de bunuri, n.red.) (…). Ei cer 86 de euro, pentru că nu sunt bani și nu au cu ce finisa lucrările (…). Acolo nu a fost expertiza tehnică. Cu proiect sau fără proiect s-a construit (complexul locativ, n.red.) (…). La adunarea creditorilor ni s-a spus că va aduce expertiza tehnică, pentru ca să verifice rezistența (blocului, n.red.). Dacă va demola cu ce vom rămâne? Cu terenul care nici el nu este a nimănui? (…)”, a declarat femeia.

Administratorul Galsam-Service: „Blocul I ar putea fi dat în exploatare în septembrie 2024”

Într-un comentariu pentru ZdG, Ruslan Vasiliev, administratorul procesului de insolvabilitate al companiei „Galsam-Service” SRL, a respins declarațiile investitorilor, menționând că blocul I ar putea fi dat în exploatare în septembrie 2024, întrucât are un nivel de finisare „în proporție de 99%”.

„(…) (Investitorii, n.red.) nu sunt revoltați, pentru că pe 16 februarie 2024 a avut loc adunarea (Adunarea creditorilor, n.red.) și s-a votat cu majoritatea, cu 95% din creditorii prezenți, ca în decurs de 6-7 luni maxim să fie dat în exploatare (…)”, a spus el.

Întrebat despre banii pe care sunt obligați să-i achite investitorii, acesta a declarat: „Nu este o tentativă (de a-i deposeda de bani pe investitori, n.red.). Asta este viziunea lor, pentru că din cauza acestor investitori pe care dvs. îi menționați s-a tergiversat procesul aproape de 3-4 ani de zile, pentru că au contestat toate deciziile – și ale Primăriei municipiului Chișinău, mi-a suspendat autoritatea de construcție în termen de trei ani de zile. Toate cererile lor au fost respinse de instanța de judecată, doar au tergiversat procesul. Acum când peste 95% au votat pentru ca să finisăm blocul, ei iar contestă adunarea, merg pe la Ziarul de gardă și depun plângeri la Ministerul Justiției, Președinție, doamna Dragalin și peste tot (…). Aceste sume sunt în planul de restructurare (…). Sunt restanțe, pentru că din 2018 nu s-a încasat absolut niciun leu pe contul la Galsam-Service, iar toată întreținerea a fost pe seama mea, a administratorului autorizat – paza, lumina și toate acestea (…).

Blocul I are finalizare în proporție de 99%, iar blocul doi – de 28%, dacă nu greșesc (…). Eu am depus cerere la Consiliul Municipal Chișinău ca să iau superficia și pe blocul II ca să obținem documentele permisibile pentru construcție, însă în luna septembrie, la ultimul consiliu, au venit și au făcut gălăgie și a fost amânată întrebarea în legătură cu încheierea contractului de superficie pe blocul dat. Mai mult ca atât vreau să vă spun că atunci când au cumpărat apartamente în blocul doi, niciunul nu a fost înregistrat nici la cadastru, nici la notar (…). A fost construit ilegal, eu am legalizat și construcțiile date în 2021, pe care tot ei le-au contestat și acum contestă (…). Ca să finalizăm blocul II, în planul de restructurare scrie expres că se strâng (bani, n.red.) peste 340 de lei, pentru ca să facem expertiza tehnică la fundament și în baza aceasta să obținem certificatul de urbanism, să facem proiectul, iar prin concurs tender să alegem o companie care să finalizeze construcția dată. Care este problema? (…)”, a menționat Ruslan Vasiliev.

Primele probleme ale firmei Galsam-Service

ZdG a scris într-o investigație din 2019 că primele probleme pentru „Galsam-Service”, reprezentanții cărora promiteau un complex locativ modern, dotat cu bazin și grădiniță, au apărut la începutul anului 2014, atunci când firmei i-au fost blocate conturile de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) din cauza unor datorii la bugetul de stat. Fiind în imposibilitate de a primi bani de la investitori sau de a efectua alte plăți, proprietarii companiei au recurs la un artificiu juridic. Ei au fondat o altă companie, „Iki-Invest Grup”, care a preluat rolul de investitor în cadrul proiectului. Oamenii nu au sesizat problemele și au continuat să investească în proiectul „Palmieri și Stele”, chiar dacă transferau banii pe contul unei alte companii. Unii au plătit jumătate din costul unui apartament în conturile firmei „Galsam-Service”, iar cealaltă jumătate în conturile firmei „Iki-Invest Grup”. Totodată, în acea perioadă, pe numele noii companii create în luna mai 2014 au fost transferate de la „Galsam-Service” mai multe spații comerciale, 12 apartamente din primul bloc, care era deja ridicat, și mai mult de jumătate din cel de-al doilea, bloc în care lucrările abia începeau.

În noiembrie 2015, la solicitarea SFS, Curtea de Apel (CA) Chișinău a aprobat intentarea procedurii de insolvabilitate față de „Galsam-Service” pentru datorii de 4,7 milioane de lei față de bugetul de stat. La scurt timp au apărut mai mulți creditori, persoanele fizice care au investit în construcția blocurilor, dar și companii private, care afirmau că au livrat firmei produse sau i-au prestat diverse servicii.

„Galsam-Service” SRL a fost fondată în noiembrie 2002 de Galina Crăciun (60%) și Sorin Crăciun (40%), mamă și fiu, și avea un capital social de 5400 de lei. În ianuarie 2003, capitalul social a fost majorat până la 100 de mii de lei, iar în martie 2014 a ajuns la 280 mii lei. Tot atunci s-au produs schimbări și la nivelul asociaților. Alături de Galina Crăciun (21,43%) și Sorin Crăciun (14,29%), au intrat oficial în afacere soțul Galinei, Eugeniu Ichim (35,71%) și doi copii ai lui, Tatiana Ichim (14,29%) și Dumitru Ichim (14,29%). „Iki-Invest Grup”, cea de-a doua companie implicată în proiectul „Palmieri și Stele”, a fost înregistrată în mai 2014 și-i are ca fondatori pe Galina Crăciun și Tatiana Ichim.

În 2024, lista de fondatori ai companiei rămâne neschimbată, fiind operate doar mici schimbări în cotele celor cinci co-proprietari ai firmei. În prezent, la Judecătoria Chișinău au loc mai multe procese civile între firma „Galsam-Service” SRL și alte companii.

Potrivit investitorilor, procesul de insolvabilitate în privința SRL „Galsam Service” durează 8 ani 7 luni și 22 de zile, „ceea ce nu poate fi considerat un termen rezonabil în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție”.

Doi proprietari ai afacerii au decedat, iar fiul lor – anunțat în căutare

Pe 29 martie 2017, printr-un comunicat, Procuratura Generală anunța că au fost reținute trei persoane pentru escrocherie în domeniul imobiliar: soții Eugeniu Ichim și Galina Crăciun și fiul lor, Sorin Crăciun. În comunicat se spunea că „în perioada anilor 2007-2015 bănuiții, conducând activitatea unei societăți comerciale, sub pretextul construcției complexului locativ „Palmieri și Stele” din str. Ginta Latină, 8, mun. Chișinău, au primit de la circa 400 de persoane fizice, sub formă de investiții pentru locuințe, mijloace bănești în sumă de peste 4 milioane de euro, care nu au fost trecuți în contabilitatea întreprinderii și au fost utilizați de către făptuitori în scopuri personale”. Cele trei persoane au fost plasate în arest preventiv, iar ulterior au fost eliberate. În 2018, una dintre persoanele vizate, Galina Crăciun, a decedat.

Solicitat marți, 26 martie 2024, de ZdG, purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur, a declarat că pe această cauză au fost conexate patru dosare penale. Astfel, în prezent, dosarul pe escrocherie se află pe masa magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Următoarea ședință de judecată a fost programată pentru data de 24 aprilie 2024.

Între timp, doi figuranți în dosar au decedat, soții Eugeniu Ichim și Galina Crăciun, iar fiul lor, Sorin Crăciun, a fost anunțată în căutare, examinarea dosarului având loc în lipsa lui.

„(…) Dosarul a mai fost redistribuit de câteva ori din cauza demisiei judecătorilor. Ultima redistribuire – iulie 2023. Cercetarea judecătorească a fost reluată (…)”, a precizat Emil Gaitur.

„Nimeni nu a preluat moștenirea”

Ruslan Vasiliev, administratorul procesului de insolvabilitate al companiei „Galsam-Service” SRL, a spus pentru ZdG că unul dintre proprietarii afacerii, Eugeniu Ichim, a decedat în urma unui atac de cord, iar copiii acestuia încă nu au preluat moștenirea.

„(…) Nimeni nu vrea să preia datoriile pe care le are (Galsam-Service SRL, n.red.). Eu am făcut de două ori interpelări la organele competente și mi-au spus că nimeni nu a depus nicio cerere pentru a intra în moștenire (…). Eu presupun că nimeni nu vrea, pentru că pasivele sunt mult mai mari decât activele și nu vor o asemenea responsabilitate (…)”, a menționat administratorul.