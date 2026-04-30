Directorul SIS: „Alexandru Balan lucra și transmitea informații pentru alte servicii speciale fiind în funcție în cadrul Serviciului”

„Alexandru Balan lucra și transmitea informații pentru alte servicii speciale fiind în funcție în cadrul Serviciului de Informații de Securitate (SIS)”, a declarat directorul SIS Alexandru Musteață, în cadrul emisiunii În Profunzime de la ProTV.

„Alexandru Balan este un trădător, care din 2019 nu mai ocupă nicio funcție importantă în cadrul SIS și nu mai are acces la informații din cadrul Serviciului. Ulterior, a fost suspendat din funcția din statului său de ofițer, iar în 2023, după o serie de anchete interne a fost și concediat definitiv. Deci, contractul său a fost întrerupt definitiv fără stabilirea pensiei speciale la care tindea el”,susține Musteață.

Totodată, directorul SIS a mai declarat că SIS a inițiat o investigație după ce „comportamentul lui Balan a trezit o serie de dubii”, care, ulterior, s-a aflat că și România, Ungaria și Cehia îl suspectau pe Balan de contacte cu un alt stat.

„El este un trădător, care prin comportamentul său, prin modul său de a se expune și de a face anumite lucruri a trezit o serie de dubii în cadrul Serviciului încă din 2022 – 2023, când am început noi unele anchete interne. Noi am documentat contactele lui Balan cu seriviciile speciale ale altui stat. Am pornit această anchetă cu o echipă mică care ținea lucrul închis, astfel încât să nu avem scurgeri sau alte riscuri. Noi am lucrat până în 2025, anul în care am aflat de la parteneri externi că și ei au văzut contactele lui Balan cu serviciul din Belarus. Acesta a fost anul în care efortul nostru din Moldova cu cel din Ungaria, Cehia și România, care la fel erau de aproape doi ani într-un proces de investigație, a fost unit și am dus mai departe deja o investigație sub coordonare Eurojust, ceea ce a dus la reținerea sa în septembrie 2025. El a decolat din Chișinău, noi l-am văzut când a plecat și a aterizat la București, ulterior la Timișoara și acolo a fost reținut în cadrul cauzei penale în care era anchetat în România.”

„Balan o făcea fiind un ofițer pregătit și s-a confirmat acest lucru după cum a fost întâmpinat la Belarus zilele trecute”

„O investigație care ține de trădare de patrie este una extrem de complexă, a durat o perioadă, dar s-a făcut corespunzător. Balan o făcea fiind un ofițer pregătit și s-a confirmat acest lucru după cum a fost întâmpinat la Belarus zilele trecute. Sunt multe nuanțe din activitatea lui Alexandru Balan care acum fac parte dintr-o anchetă complexă pe care o investighează Serviciul. Acum faptul că s-a culminat toată investigația noastră și ancheta cu schimbul și aducerea ofițerilor SIS acasă deja am putut deschide cărțile în cadrul Serviciului și să aducem mai multă lume încât să evaluăm penal fiecare acțiune care a făcut-o Balan. Important este că din momentul în care l-am suspectat de lucru cu servicii străine, atunci s-a început evaluarea la toată activitatea și la tot spectrul de informații pe care el le cunoștea din cadrul SIS și mergem spre premisa că Balan lucra și transmitea informații pentru alte servicii speciale fiind în funcție în cadrul SIS. Tot setul de informații la care el a avut acces este acum catalogată ca informație compromisă și evaluăm și mai aprofundat care este impactul acțiunilor lui în deciziile luate în anumite cazuri”, a mai adăugat Alexandru Musteață.

Totodată, acesta susține că Balan s-a dus de bună voie în Belarus, nu a fost un proces de extrădare din Moldova în Belarus, „el era informat că belarușii îl cer, a dat acordul și s-a dus singur acolo, de asta și și-a recunoscut faptele”.

Doi ofițeri SIS au fost eliberați marți, 28 aprilie, după un schimb internațional de persoane, a anunțat Maia Sandu.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Rusiei, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Balan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”, se arată în mesajul șefei statului.

Alexandru Balan, fostul director adjunct al SIS din R. Moldova, a fost predat, pe 24 aprilie, autorităților moldovene și urma să execute o condamnare de 1 an și 6 luni închisoare, după ce Curtea de Apel București a decis extrădarea sa, deși este judecat în România într-un dosar de trădare pentru care risca peste 20 de ani de închisoare.

În martie 2026, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, spunea că doi ofițeri ai SIS al Republicii Moldova ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție din Moscova din aprilie 2025. Atunci, deputatul spunea că autoritățile de la Chișinău ar fi purtat tratative cu partea rusă, încercând să-i schimbe pe cei doi ofițeri cu fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată. Totodată, Renato Usatîi a sugerat că reținerea celor doi ofițeri ar fi fost posibilă pe fondul unei presupuse trădări din interiorul instituției.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) a venit cu o reacție în care a precizat că, în ultimii ani, mai mulți cetățeni moldoveni au ajuns să fie intimidați de autoritățile rusești.