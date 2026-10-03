Declarații de Ziua Unității Germaniei: „Un viitor bun rămâne posibil într-o Germanie reunificată”

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat sâmbătă încrederea în viitorul țării sale, de Ziua Unității Germane, la 36 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de Unificare a poporului german, care fusese separat între est și vest după cel de-al Doilea Război Mondial, informează EFE, citat de agerpres.ro.

„Un viitor bun rămâne posibil într-o Germania reunificată”, a declarat Merz într-un mesaj publicat pe rețelele sale de socializare, în care șeful executivului german poate fi văzut pe terasa Cancelariei Federale din Berlin.

„Sărbătorim 3 octombrie, este ziua noastră națională și mă bucur pentru această zi”, a adăugat cancelarul german.

Merz s-a deplasat sâmbătă la Bremen, orașul-land din nordul Germaniei, pentru a participa la principalele evenimente care marchează cea de-a 36-a zi a Unității Germanie

„Majoritatea germanilor, din est și vest, continuă să se bucure pentru această zi”, a remarcat el, precizând că „trăim în libertate și trăim – și sper să fie așa pentru mult timp – în pace” și făcând aluzie la scenariul geopolitic instabil deschis de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe de altă parte, președintele german Frank-Walter Steinmeier a avertizat că Germania riscă să se întoarcă la divizările din timpul Republicii de la Weimar de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, pe fondul valului de dezinformare răspândit de extremiștii antidemocrați, relatează Reuters.

Remarcile lui Steinmeier, într-un discurs care a marcat la rândul său aniversarea reunificării Germaniei în 1990, se produc după organizarea de alegeri în două landuri din estul Germaniei, luna trecută, unde partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a luat cea mai mare parte din voturi. Un al treilea scrutin, în capitala Berlin, a fost câștigat de Die Linke, un partid de extremă stângă.

În discursul său, președintele german nu s-a referit explicit la niciun partid, însă Steinmeier a denunțat „demagogia politică intolerabilă a forțelor extremiste”, despre care a spus că amenință libertatea și democrația și pune în pericol unitatea țării.

Alegerile din landurile estice Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală – unde conservatorii creștin-democrați ai cancelarului Friedrich Merz au suferit cea mai grea înfrângere din istoria lor – au zguduit coaliția de guvernare, care a preluat puterea anul trecut promițând să revitalizeze economia în stagnare a Germaniei.

Germania rămâne cea mai mare economie și cea mai importantă putere industrială a Europei. Însă baza sa de producție a fost afectată de concurența tot mai mare din partea Chinei, în timp ce invazia rusă în Ucraina a adus războiul chiar la granițele sale și a întrerupt accesul la petrolul și gazele ieftine din Rusia pe care se baza anterior.

Steinmeier, un social-democrat care a deținut funcția de ministru de externe în timpul mandatului fostului cancelar Angela Merkel, a declarat că Germania are nevoie, ‘mai urgent ca oricând, de o politică guvernamentală bine chibzuită, coerentă, profesionistă și fermă’.

El a apreciat că dezbaterea democratică este subminată de campanii sofisticate de dezinformare ‘inventate de troli ai Kremlinului, de extremiști de extremă dreapta germani sau chiar de personalități autoritare ale stângii delirante și aruncate să inunde spațiul online de către oligarhi fără scrupule de pe internet’.

Steinmeier a recunoscut că mulți din Germania, atât din est, cât și din vest, nu au încredere în sistemul politic și până la o treime dintre alegători „demonstrează, prin deciziile lor de vot, că întorc spatele drepturilor fundamentale cheie ale republicii noastre”.

Președintele german, cu atribuții în mare parte simbolice, a făcut o comparație directă cu perioada de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, când diviziunile politice accentuate au dus la prăbușirea democrației din Republica de la Weimar din Germania.

„Dacă Berlinul devine sau nu din ce în ce mai ca Republica de la Weimar este o întrebare la care încă nu s-a primit un răspuns”, a mai spus el.