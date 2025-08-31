Decizie definitivă a CSJ: Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu va participa la alegerile parlamentare

Pe 30 august, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a menținut hotărârea prin care partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CSJ este definitivă și irevocabilă.

Pe 30 august, Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea Curții de Apel Chișinău, din 26 august, prin care Curtea a dispus ca cererea partidului condus de Victoria Furtună să fie reexaminată de CEC.

Astfel, decizia CEC din 23 august, privind neîregistrarea partidului pentru parlamentare, rămâne în vigoare. Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la alegerile parlamentare din septembrie.

„Completul, cu unanimitate de voturi, admite recursul declarat de Comisia Electorală Centrală. Casează hotărârea din 26 august 2025 a Curții de Apel Centru, corectată prin încheierea din 26 august 2025 și emite o decizie nouă, prin care: Respinge acțiunea depusă de Partidul Politic „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil și obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil. Decizia este irevocabilă”, se arată în hotărârea CSJ.

Pe 23 august 2025, Comisia Electorală Centrală a respins cererea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, de înregistrare a listei de candidați pentru alegerile parlamentare. CEC a invocat mai multe nereguli legate de documentele depuse.

Ulterior, partidul condus de Victoria Furtună a contestat hotărârea la Curtea de Apel Chișinău, care, pe 26 august, a decis să anuleze decizia CEC și să oblige instituția să reexamineze cererea partidului.

Decizia CSJ este definitivă.

Pe 23 august, partidul condus de Victoria Furtună, exclus de la alegerile parlamentare. Motivul invocat de CEC

În cazul formațiunii conduse de Victoria Furtună, fostă candidată la prezidențiale susținută de rețeaua lui Ilan Șor, CEC a respins pe 23 augsut cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat CEC.

Articolul 16, alin. (2), lit. c) stipulează că nu pot fi alese persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și cele care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, informațiile fiind comunicate organelor electorale de Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției, în limitele competențelor acestora.