Partidul condus de Victoria Furtună, exclus de la alegerile parlamentare. Motivul invocat de CEC

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, și Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale” nu au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Totodată, CEC a acceptat și a înregistrat lista Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, care include 57 de candidați la funcția de deputat.

În cazul formațiunii conduse de Victoria Furtună, fostă candidată la prezidențiale susținută de rețeaua lui Ilan Șor, CEC a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat CEC.

Articolul 16, alin. (2), lit. c) stipulează că nu pot fi alese persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și cele care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, informațiile fiind comunicate organelor electorale de Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției, în limitele competențelor acestora.

Totodată, Comisia a respins cererea Partidului Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”, constatând că formațiunea nu a respectat propriile prevederi statutare privind procedura de desemnare a candidaților și nici condițiile de întocmire a listei stabilite de art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022.

CEC a aprobat lista Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, care include 57 de candidați la funcția de deputat. În cadrul aceleiași hotărâri, a fost înregistrat simbolul electoral al partidului și a fost confirmată persoana responsabilă de finanțe (trezorier).