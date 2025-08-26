Curtea de Apel Chișinău obligă CEC să reexamineze cererea partidului condus de Victoria Furtună, pentru a participa la parlamentare

Curtea de Apel Chișinău a anulat, pe 26 august 2025, hotărârea CEC din 23 august 2025, privind respingerea cererii de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat din partea partidului „Moldova Mare”. Astfel, Curtea a dispus ca cererea partidului condus de Victoria Furtună să fie reexaminată, ținând cont de argumentele instanței. În rest, cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.

„Acțiunea în contencios administrativ electoral înaintată de Partidul Politic „Moldova Mare” către Comisia Electorală Centrală, cu privire la anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3846 din 23 august 2025 și obligarea emiterii actului administrativ favorabil, se admite parțial.

Se anulează hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3846 din 23.08.2025. Se obligă Comisia Electorală Centrală să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare” înregistrată cu nr. 7/21779 din 16.08.2025, ținând cont de raționamentele expuse în prezenta hotărâre. În rest, cererea de chemare în judecată, se respinge ca neîntemeiată”, se arată în hotărârea Curții.

Hotărârea poate fi atacată în termen de 3 zile la Curtea Supremă de Justiție.

În cazul formațiunii conduse de Victoria Furtună, fostă candidată la prezidențiale susținută de rețeaua lui Ilan Șor, CEC a respins pe 23 augsut cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat CEC.

Articolul 16, alin. (2), lit. c) stipulează că nu pot fi alese persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și cele care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, informațiile fiind comunicate organelor electorale de Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției, în limitele competențelor acestora.