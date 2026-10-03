În R. Moldova, statisticile oficiale arată că peste 63% din populația adultă este consumatoare de alcool. Un adult consumă în medie de la 11 până la 12,9 litri de alcool pur pe an. Date comparative arată că această valoare este mult peste media europeană.

În evidențele oficiale sunt înscrise peste 46.000 de persoane diagnosticate cu alcoolism cronic, dintre care circa 7.300 sunt femei.

Cu referire la impactul asupra sănătății și mortalității, specialiștii constată că 1 din 13 decese înregistrate în R. Moldova are legătură directă cu consumul de alcool. Totodată, peste 200 de boli, printre care afecțiuni neurologice sau cardiace, dar și mai multe forme de cancer sunt cauzate de consumul excesiv. În aceste condiții, afecțiunile hepatice, cardiovasculare și psihiatrice asociate consumului de alcool pun o presiune uriașă pe sistemul de sănătate publică.

Sărăcia, migrația masivă, destrămarea familiilor și lipsa unor oportunități economice stabile alimentează consumul ca și un presupus „mecanism de gestionare a stresului”, iar costurile scăzute și disponibilitatea produselor alcoolice favorizează consumul cronic de alcool.

Persoanele care se confruntă cu dependența de alcool sau familiile acestora pot apela Secțiile de narcologie din cadrul spitalelor raionale, municipale sau republicane.

Tratamentul alcoolismului în R. Moldova este gratuit în sistemul de stat și cu plată în clinicile private.

Detoxifierea este gratuită (acoperită de polița de asigurare medicală obligatorie) și durează de regulă 3–4 săptămâni.

În cazul programelor complete de reabilitare și dezintoxicare, cum ar fi cursuri de 28 de zile sau de câteva luni cu terapie individuală, costurile pot varia de la câteva mii de lei până la tarife mai ridicate specifice centrelor private de reabilitare.