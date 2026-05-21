Cum va fi vremea joi, 21 mai
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru joi, 21 mai, averse puternice și averse cu descărcări. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, iar în timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 15-20 m/s.
În regiunile de nord ale țării, maximele termice vor fi de 19°C.
În centrul republicii, temperaturile vor fi puțin mai ridicate, cu maxime de 22°C.
În sudul țării se va menține cea mai caldă vreme, cu temperaturi maxime de 24°C.
În seara zilei de miercuri, a fost în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică.