Acord de cooperare între R. Moldova și FMI: „Programul va sprijini obiectivul strategic al R. Moldova de avansare în realizarea agendei de aderare la UE”

R. Moldova și misiunea Fondul Monetar Internațional (FMI) au ajuns la un acord la nivel de experți privind un nou program, susținut prin Instrumentul de coordonare a politicilor (PCI), pe o perioadă de 3 ani. Decizia a fost anunțată după vizita, la Chișinău, a echipei de experți ai FMI, condusă de Alina Iancu, în perioada 7-20 mai 2026, potrivit Guvernului.

Reformele incluse în program vor viza gestionarea mai eficientă a finanțelor publice, printr-o planificare bugetară mai bună, administrarea responsabilă a lichidităților și datoriei publice, precum și o evaluare mai clară a riscurilor generate de întreprinderile de stat. Totodată, programul va sprijini protejarea banului public și îmbunătățirea datelor economice utilizate în elaborarea politicilor.

Programul va sprijini politicile și reformele din R. Moldova, va contribui la stabilitatea macroeconomică a țării, precum și la sprijinirea obiectivului strategic al R. Moldova de avansare în realizarea agendei de aderare la Uniunea Europeană.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a menționat că acordul confirmă existența unei viziuni comune între Republica Moldova și FMI privind direcția economică a țării.

„Acordul la nivel de experți nu este o formalitate, ci rezultatul unui efort consolidat. Pentru Republica Moldova, acesta este un semnal clar că partenerii internaționali apreciază profesionalismul echipei guvernamentale și faptul că țara noastră avansează într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar și într-un context regional și internațional complicat”, a spus premierul.

Instrumentul de coordonare a politicilor (PCI) presupune un dialog consolidat între FMI și statele membre și confirmă susținerea Fondului pentru politicile promovate de autorități, contribuind la consolidarea încrederii partenerilor externi și la mobilizarea finanțării din alte surse.