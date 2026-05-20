Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreaga țară, valabil în seara zilei de miercuri

În seara zilei de miercuri, 20 mai, se așteaptă instabilitate atmosferică, cu descărcări electrice, pe întreg teritoriul țării. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben pentru intervalul orelor 17–23.

Conform meteorologilor, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.

În caz de vânt puternic și ploi abundente, specialiștii recomandă oamenilor adăpostirea în mod de urgență într-o clădire sau mașină îndepărtată de firele electrice și copaci, care pot cădea peste autovehicul.

Totodată, persoanele sunt îndemnate să evite aflarea înainte de furtună, în timpul, dar și după aceasta, sub clădiri și instalații înalte, cum ar fi piloni, turnuri, stâlpi, dar și arbori înalți.