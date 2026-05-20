Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreaga țară, valabil în seara zilei de miercuri
În seara zilei de miercuri, 20 mai, se așteaptă instabilitate atmosferică, cu descărcări electrice, pe întreg teritoriul țării. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben pentru intervalul orelor 17–23.
Conform meteorologilor, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.
În caz de vânt puternic și ploi abundente, specialiștii recomandă oamenilor adăpostirea în mod de urgență într-o clădire sau mașină îndepărtată de firele electrice și copaci, care pot cădea peste autovehicul.
Totodată, persoanele sunt îndemnate să evite aflarea înainte de furtună, în timpul, dar și după aceasta, sub clădiri și instalații înalte, cum ar fi piloni, turnuri, stâlpi, dar și arbori înalți.
„Este important de reținut că distanța de siguranță este egală cu înălțimea construcției. Mai mult, în vederea evitării situațiilor fatale, cetățenii sunt rugați să nu atingă sau să calce cablurile căzute la pământ.
O atenție deosebită trebuie acordată și minorilor, astfel părinții sau cei care au în grijă copiii sunt rugați să nu-i lase de unii singuri acasă și să-i supravegheze în permanență, pentru a evita situațiile periculoase”, notează IGSU.