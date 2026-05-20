Procurorul vizat în dosarul „mitei de 400 de mii de dolari” în criptomonede, plasat în arest la domiciliu

Cristin Ghemu, procurorul de la Procuratura Hîncești, sediul Ialoveni, vizat în dosarul „mitei de 400 de mii de dolari” în criptomonede, a fost eliberat din arest preventiv luni, 18 mai. Acesta a fost plasat în arest la domiciliu, conform unei decizii a judecătorului de instrucție, a confirmat anterior pentru ZdG avocatul Anatolii Toia.

Cristin Ghemu și unul dintre polițiștii reținuți anterior, în cauza penală privind complicitatea la corupere pasivă, manifestată prin pretinderea sumei de 400 de mii de dolari pentru soluționarea unui dosar penal de spălare a banilor, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile la începutul lunii aprilie.

Procurorului Cristin Ghemu i se impută primirea a două transferuri în criptovalută în valoare totală de 55 de mii de dolari SUA, însă actele de învinuire prezentate de procurori în instanță nu indică cine este, de fapt, beneficiarul portofelului electronic în care ar fi ajuns banii, după cum a relatat Ziarul de Gardă anterior.

Procurorul Ghemu a fost reținut în baza unei mărturii depuse de Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru, la două zile după ce acesta fusese reținut la frontieră într-un dosar în care era acuzat de trafic de influență.