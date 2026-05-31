Cum va fi vremea duminică: Sunt prognozate ploi slabe, însoțite de descărcări electrice

Duminică, 31 mai, izolat se prognozează ploi slabe, însoțite de descărcări electrice. Maximele din termoentre vor ajunge până la +25°C.

Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în centrul țării se așteaptă ploi slabe, cu maxime de până la +23°C ziua și minime de până la +12°C noaptea.

În nordul R. Moldova temperatura maximă în termometre va indica +20°C ziua și +9°C noaptea.

La sud vremea va fi puțin mai caldă. Ziua sr vor înregistra maxim +25°C, iar noaptea temperatura minimă va fi de +14°C.

Anterior, meteorologii au anunțat că în perioada 30 mai – 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil.