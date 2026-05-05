CSM a aprobat raportul privind reevaluarea externă a magistratului Petru Triboi

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul pozitiv al Comisiei vetting privind reevaluarea externă a judecătorului Petru Triboi, în calitate de președinte interimar al Judecătoriei Ungheni. CSM a examinat raportul în cadrul ședinței plenare din 5 mai.

„În urma examinării documentelor și audierea subiectului, Consiliul a constatat că magistratul Petru Triboi îndeplinește criteriile de etică prevăzute de Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor”, precizează CMS, într-un comunicat.

În cadrul evaluării inițiale a judecătorului Petru Triboi, Comisia Vetting a examinat circumstanțele acordării unor împrumuturi gospodăriei judecătorului de către două persoane fizice, dar și achiziționarea unui vehicul și a unui apartament de către fiica acestuia. În urma audierilor, președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Comisia formulase o concluzie de nepromovare.

Ulterior, în procedura de reevaluare, Comisia a examinat circumstanțe faptice noi, prezentate de către CSM, „care nu au putut fi analizate în etapa inițială”, potrivit Comisiei. În urma acestei analize suplimentare, Comisia a constatat că magistratul întrunește criteriile de integritate financiară și etică prevăzute de lege și a propus CSM ca acesta să promoveze evaluarea.

Petru Triboi a fost numit în 2014 în funcția de președinte al Judecătoriei Nisporeni, îar în 2016 a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Ungheni, începând cu 1 ianuarie 2017. Prin hotărârea din 28 iulie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a propus președintelui R. Moldova numirea lui Triboi Petru în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni, pe un termen de 4 ani.