Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni nu a promovat evaluarea externă a integrității

Judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, nu a promovat evaluarea externă a integrității. În urma procesului de evaluare, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară stabilite de cadrul normativ.

„Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, să nu promoveze evaluarea externă a integrității”, se arată într-un comunicat al Comisiei.

Comisia Vetting a informat anterior că în cazul judecătorului Petru Triboi au fost examinate circumstanțele acordării unor împrumuturi gospodăriei judecătorului de către două persoane fizice, dar și achiziționarea unui vehicul și a unui apartament de către fiica acestuia.

Propunerea de nepromovare, împreună cu faptele relevante și motivele care au stat la baza acestei concluzii, sunt incluse în raportul de evaluare aprobat de Comisie și transmis astăzi CSM pentru examinare și adoptarea unei hotărâri finale. Conform procedurii, CSM va examina documentul în ședință și va decide asupra acceptării sau respingerii propunerii Comisiei.

Petru Triboi a fost numit în 2014 în funcția de președinte al Judecătoriei Nisporeni, îar în 2016 a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Ungheni, începând cu 1 ianuarie 2017. Prin Hotărârea nr. 217/18 din 28 iulie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Triboi Petru în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni, pe un termen de 4 ani.

De la lansarea activității sale, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a primit în procedură 185 de subiecți, conform celor trei legi care reglementează evaluarea externă: