LIVE TEXT Doisprezece ofițeri ai FSB-ului rus au fost uciși într-un atac cu drone asupra unui post de comandă din Donețk, potrivit armatei ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1520

UPDATE 21:04 Dronele ucrainene au lovit un post de comandă al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) în orașul Donețk ocupat, pe 22 aprilie, ucigând 12 ofițeri și rănind alți 15, a declarat pe Telegram comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Madiar” Brovdi.

Potrivit Kyiv Independent, o serie de explozii a zguduit Donețk în jurul orei 8 dimineața, ora locală, pe 22 aprilie, iar pe rețelele de socializare au început să circule videoclipuri care arătau ceea ce părea a fi drone ucrainene lovind o clădire neterminată cu mai multe etaje.

Forțele ucrainene au folosit drone FP-2 fabricate de compania ucraineană de apărare Fire Point și proiectate pentru lovituri la distanță medie, cu o sarcină utilă de 60 până la 100 de kilograme, a spus Brovdi.

Operațiunea, în cadrul căreia operatorii au efectuat „opt lovituri de precizie asupra țintei”, a fost condusă de Forțele de Sisteme Fără Pilot împreună cu luptători din Corpul 1 al Gărzii Naționale Ucrainene „Azov”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Brovdi, postul de comandă care a fost lovit era responsabil de operațiuni de sabotaj, construirea de rețele de informații, recrutare, efectuarea de atacuri teroriste și incendieri, precum și coordonarea forțelor ruse proxy.

Kievul a vizat în mod regulat infrastructura militară rusă din teritoriile ocupate, precum și instalațiile petroliere și industriale care susțin efortul de război al Moscovei.

Oficialii ucraineni spun că astfel de lovituri au ca scop perturbarea logisticii ruse, degradarea apărării aeriene și reducerea aprovizionării disponibile pentru trupele ruse.

UPDATE 20:47 În regiunea Donețk, în urma atacului unei drone ruse asupra orașului Drujkivka, echipele de urgență au salvat două persoane dintr-un bloc de nouă etaje. Incendiile au izbucnit în apartamente situate între etajele 2 și 9.

Pompierii au salvat o femeie și un bărbat dintr-un apartament de la etajul 2, care, din cauza fumului dens, nu puteau părăsi singuri locuința.

Incendiul a fost localizat pe o suprafață de aproximativ 300 mp, iar din cauza riscului unui nou atac, echipele de salvare au fost nevoite să-și întrerupă operațiunile.

UPDATE 14:20 În Sumî, în urma atacului rusesc asupra comunității Trostianeț, o persoană a suferit o reacție acută la stres

A izbucnit un incendiu într-o clădire nelocativă. Specialiștii Serviciului pentru Situații de Urgență au lichidat toate focarele de incendiu.

La fața locului a intervenit și ofițerul de salvare al comunității.

UPDATE 11:05 În Zaporijjea, o femeie de 72 de ani a fost rănită în urma atacurilor aeriene rusești din această noapte.

Victimei i-a fost acordată asistența medicală necesară. Numărul persoanelor rănite este în curs de desfășurare.

La una dintre adrese a izbucnit un incendiu într-o casă de locuit și la două automobile. La o altă adresă a fost avariată o pompă de benzină de pe teritoriul unei benzinării, izbucnind un incendiu. Pompierii au lichidat toate focarele de ardere.

Unda de șoc și fragmentele au avariat locuințele din apropiere. Salvatorii au inspectat zonele afectate.

La fața locului au intervenit toate serviciile de urgență.

UPDATE 9:00 În timpul nopții, trupele ruse au lansat un atac masiv asupra orașului Dnipro, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Un bloc locativ cu 13 etaje a fost parțial distrus (între etajele 6 și 8), iar în apartamente a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 500 metri.

Preliminar, 2 persoane au murit, iar 9 au fost rănite, printre care 2 copii. Salvatorii au evacuat 6 persoane, inclusiv 2 copii.

De asemenea, în oraș au luat foc o clădire administrativă, mai multe automobile și un magazin — incendiile au fost localizate.

La fața locului lucrează psihologi ai serviciilor de urgență, iar 26 de persoane au primit deja asistență.

UPDATE 8:15 În noaptea de 23 aprilie, armata rusă a atacat cu 155 de drone de atac de tip Shahed (inclusiv reactive), Gerbera, Italmás și alte tipuri de drone, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Millerovo, Șatalovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 139 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 11 drone de atac în 9 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte în 4 locații.