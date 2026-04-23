Raporturi pozitive în două proceduri de reevaluare dispuse de CSM. Detalii din cariera magistraților vizați

Au fost finalizate două proceduri de reevaluare dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), anunță Comisia de evaluare a judecătorilor. Este vorba despre reevaluarea judecătorilor Natalia Mămăligă, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, și Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni. În privința amândurora au fost emise rapoarte pozitive.

„Potrivit concluziilor din rapoartele de reevaluare, Comisia propune CSM promovarea evaluării de către ambii judecători”, se arată într-un comunicat al Comisiei.

În procedura de reevaluare a judecătoarei Natalia Mămăligă, candidată pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, Comisia a constatat, atât în etapa de evaluare inițială, cât și în cea de reevaluare, că aceasta întrunește criteriile de integritate stabilite de lege: „Concluzia este identică celei formulate în cadrul evaluării inițiale, nefiind identificate circumstanțe noi care să conducă la modificarea constatării anterioare”.

În cadrul evaluării inițiale a judecătorului Petru Triboi, Comisia Vetting a examinat circumstanțele acordării unor împrumuturi gospodăriei judecătorului de către două persoane fizice, dar și achiziționarea unui vehicul și a unui apartament de către fiica acestuia. În urma audierilor, președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Comisia formulase o concluzie de nepromovare.

Ulterior, în procedura de reevaluare, Comisia a examinat circumstanțe faptice noi, prezentate de către CSM, „care nu au putut fi analizate în etapa inițială”, potrivit Comisiei. În urma acestei analize suplimentare, Comisia a constatat că magistratul întrunește criteriile de integritate financiară și etică prevăzute de lege și a propus CSM ca acesta să promoveze evaluarea.

„Procedurile de reevaluare s-au concentrat exclusiv asupra aspectelor indicate de CSM în hotărârile prin care rapoartele inițiale ale Comisiei au fost respinse. Rapoartele aferente celor două proceduri au fost transmise subiecților evaluării și CSM, în vederea examinării și adoptării unei decizii finale. La această etapă, rapoartele Comisiei nu produc efecte juridice imediate. CSM urmează să decidă asupra acceptării sau respingerii rapoartelor”, se punctează în comunicat.

Cine sunt judecătorii

Natalia Mămăligă a fost, timp de patru ani (2000-2004) specialist coordonator al secției juridice și cadre, Departamentul construcții, locuințe și amenajare a Primăriei mun. Chișinău. Tot atunci, ea a lucrat ca lector asistent prin cumul, Catedra Științe Judridice a Academiei de Admisistrare Publică de pe lângă președinte. În perioada 2004 – 2007 a ocupat funcția de specialist principal al secției juridice și cadre a Direcției genarale locativ-comunale și amenajare a Consiliului mun. Chișinău, iar în anii 2007 – 2015 a fost asistent Judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Printr-un decret al președintelui R. Moldova din 24 aprilie 2015, Natalia Mămăligă este numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, sectorul Centru.

În 2018, judecătoarea Natalia Mămăligă a decis excluderea candidatei Reghina Apostolova din cursa electorală pentru funcția de primar a mun. Chișinău. Asta după ce reprezentanții Partidului Unității Naționale s-au adresat în instanța de judecată, susținând că Reghina Apostolova ar fi finanțată din bani proveniți din străinătate.

Petru Triboi a fost numit în 2014 în funcția de președinte al Judecătoriei Nisporeni, îar în 2016 a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Ungheni, începând cu 1 ianuarie 2017. Prin hotărârea din 28 iulie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a propus președintelui R. Moldova numirea lui Triboi Petru în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni, pe un termen de 4 ani.