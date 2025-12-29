Condiții de iarnă pe drumurile naționale: 100 de utilaje speciale antrenate în lucrări. Au fost utilizate 571 de tone de sare tehnică și 99 de tone de materiale antiderapante

Administrația Națională a Drumurilor informează că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, cu monitorizare permanentă a situației din teren și intervenții operative, la necesitate. În procesul tehnologic au fost antrenate 100 de utilaje speciale și 109 muncitori rutieri. De asemenea, au fost răspândite 571,28 tone de sare tehnică și 99 de tone de materiale antiderapante, pentru sporirea gradului de siguranță și asigurarea viabilității drumurilor.

Lucrările de întreținere a drumurilor naționale pe timp de iarnă au continuat și pe parcursul zilei de astăzi, 29 decembrie, în regiunile unde au fost necesare intervenții ale unităților teritoriale S.A. „Drumuri”.

Pentru asigurarea viabilității drumurilor, muncitorii rutieri au desfășurat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului în zonele de Nord, Centru și Sud ale țării și au intervenit în mod prioritar în următoarele sectoare: Sectorul Briceni – traseul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina; Sectorul Ialoveni – traseul G105 R3: Costești – Țipala – G106; Sectorul Criuleni – traseul G69 G68: Ustia – Mașcăuți – G72; Sectorul Nisporeni – traseul M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina.

