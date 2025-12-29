UPDATE Donald Trump se declară „foarte furios” în legătură cu presupusul atac al ucrainenilor asupra unei reședințe de-ale lui Vladimir Putin. Afirmă că nu este momentul pentru așa ceva și adaugă că “vom afla” dacă există dovezi.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse, a anunțat Kremlinul, transmite Reuters.

UPDATE 22:02 Donald Trump a declarat în timpul unei discuții cu jurnaliștii că Vladimir Putin l-a informat că ucrainenii ar fi încercat să-i atace reședința din regiunea Novgorod: „Nu-mi place. Asta nu este bine. Este o perioadă delicată. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva. Am fost foarte furios din această cauză”, a spus liderul american citat de The Guardian.

Întrebat dacă există dovezi cu privire la atac, Trump a răspuns că „vom vedea”. Despre convorbirea telefonică cu omologul rus, din urmă cu câteva ore, a spus că a fost una „foarte bună”.

Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui Putin din nordul Rusiei ca fiind o minciună și a acuzat Moscova – care nu a prezentat încă dovezi care să-și susțină afirmațiile – că încearcă să submineze discuțiile de pace.

„Rusia recidivează, folosind declarații periculoase pentru a submina toate eforturile noastre diplomatice comune cu echipa președintelui Trump. Continuăm să lucrăm împreună pentru a aduce pacea mai aproape. Această poveste despre o presupusă lovitură asupra reședinței este o invenție totală, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv asupra Kievului, precum și refuzul Rusiei de a face pașii necesari pentru a pune capăt războiului. Minciuni rusești tipice. Mai mult, rușii au vizat deja Kievul în trecut, inclusiv clădirea Cabinetului de Miniștri. Ucraina nu face pași care pot submina diplomația. Dimpotrivă, Rusia face întotdeauna astfel de pași. Aceasta este una dintre multele diferențe dintre noi. Este critic ca lumea să nu rămână tăcută acum. Nu putem permite Rusiei să submineze munca depusă pentru obținerea unei păci durabile”, a scris Zelenski.

Iuri Ușakov, consilier pentru politică externă al Kremlinului, a declarat că Putin și Trump au vorbit astăzi, 29 decembrie, și că Putin a fost informat de Trump și de consilierii săi principali despre negocierile Washingtonului cu Ucraina.

„Potrivit americanilor, în timpul acestor negocieri, partea americană a urmărit agresiv ideea necesității ca Kievul să ia măsuri reale către o soluționare finală a conflictului, nu să se ascundă în spatele cererilor de încetare temporară a focului”, a declarat Ușakov reporterilor într-o conferință telefonică.

Ușakov a spus că partea rusă se teme că ideile prezentate de Ucraina americanilor ar putea fi încă interpretate prea larg de Kiev.