Dezbateri publice electorale la Răzeni: cetățeni, reprezentanți ai societății civile, tineri și candidați, într-un exercițiu de democrație și transparență

Prima dezbatere publică din cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente”, implementat de Centrul CONTACT, a adunat duminică, 7 septembrie, la Centrul Cultural „Ion Inculeț” din Răzeni (Ialoveni), peste 70 de cetățeni, reprezentanți ai societății civile, tineri și candidați din partea mai multor formațiuni politice, într-un exercițiu autentic de democrație și transparență.

Au participat candidați din partea:

Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate – Adam Marcela

Partidului Politic Partidul Social Democrat European – Covali Andrei

Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor – Dimitriu Anatolie

Partidului Politic Democrația Acasă – Meșina Valentina

Candidat independent – Sanduța Victoria

Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa – Spătaru Arina

Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare – Stoian Vitalie

Dezbaterile au fost structurate în patru runde, care au permis atât prezentarea platformelor electorale, cât și dialogul direct cu societatea civilă și cetățenii. În prima parte, candidații și-au expus viziunile privind statul de drept și lupta cu corupția, politicile sociale și economice, incluziunea socială și egalitatea de gen, protecția mediului și dezvoltarea durabilă, integrarea europeană și securitatea națională.

Ulterior, au urmat întrebările din partea ONG-urilor, înregistrate video și extrase aleatoriu de către participanți, ceea ce a generat un dialog interactiv și completări din partea celorlalți candidați. În a treia rundă, publicul prezent și cel online a avut posibilitatea de a adresa întrebări scrise și verbale, iar evenimentul s-a încheiat cu concluzii și apeluri finale către alegători.

Un aspect important al dezbaterii a fost consensul asupra orientării pro-europene. Toți candidații prezenți, indiferent de partidul sau statutul lor, au subliniat importanța apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană și necesitatea accelerării reformelor care să modernizeze statul și să îmbunătățească viața cetățenilor.

Întreaga dezbatere s-a desfășurat într-un cadru echilibrat și incluziv, cu reprezentare de gen echitabilă și cu o moderare imparțială, care a asigurat respectarea timpilor egali și menținerea unei atmosfere constructive.

Evenimentul a demonstrat că dialogul direct dintre candidați, societatea civilă și cetățeni este esențial pentru consolidarea democrației și pentru cultivarea unei participări civice informate.

Aceasta a fost prima dintr-o serie de dezbateri publice ce vor avea loc în mai multe regiuni ale țării, pentru a aduce alegerile mai aproape de oameni și pentru a crește încrederea în procesul electoral.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente”, implementat de Centrul Contact în parteneriat cu Asociația Eco-Razeni. Proiectul este susţinut financiar de Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova din resursele oferite de Suedia Embassy of Sweden in Chisinau.

Dezbaterile publice electorale se desfășoară sub egida Coalitia Civică pentru Alegeri Libere si Corecte, din care Centrul CONTACT face parte.

Dezbaterile pot fi urmărite și online, pe platforma Privesc.Eu Moldova