Compania care administrează „Linella” și „Fidesco” vrea să achiziționeze încă un lanț de magazine

„Moldretail Group” SRL, compania care administrează rețelele de magazine „Linella”, „Fidesco”, „Cip Market”, „Bravo” și „Slavena Megamarket”, dorește să achiziționeze 100% din cota-parte din capitalul social al întreprinderii „Honest Company” SRL, care administrează lanțul de unități comerciale „Merci”. Consiliul Concurenței a anunțat despre acest lucru, informând că analizează operațiunea de concentrare.

Pe teritoriul R. Moldova, părțile implicate în operațiunea de concentrare economică notificată desfășoară activitate pe piața achiziționării produselor de consum curent preponderent alimentare și pe piața comercializării cu amănuntul a produselor de consum curent preponderent alimentare, prin intermediul propriilor lanțuri de unități comerciale.

„În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 2 din 06 martie 2025”, se arată în comunicatul de la Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenţei menționeză că este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.