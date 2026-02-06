Comisia Europeană propune al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sancțiunile vizează energia, băncile și comerțul

Comisia Europeană a propus vineri, 6 februarie, al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerț și energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanță, remorcare etc.) pentru petrolierele și navele transportatoare de gaze lichefiate rusești. Obiectivul CE este ca acest pachet să intre în vigoare luna aceasta, la patru ani de la începerea invaziei lansate de Rusia în Ucraina pe 24 februarie 2022, transmit agențiile internaționale, citate de Agerpres.

Una dintre principalele măsuri din acest pachet este interzicerea totală a serviciilor maritime legate de transportul petrolului rusesc, pentru a reduce și mai mult veniturile Rusiei și a îngreuna găsirea de cumpărători pentru petrolul său, a afirmat într-un comunicat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adăugând că inițiativa urmează să fie coordonată împreună „cu parteneri cu aceleași interese, în urma unei decizii a G7”.

Propunerea Comisiei, care mai trebuie discutată și aprobată în unanimitate de cele 27 de state membre ale UE înainte de a putea fi implementată, include și adăugarea pe lista neagră a încă 43 de petroliere din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale.

„Pe această listă neagră a UE se vor regăsi astfel în total 640 de petroliere. Dar numărul real al navelor „flotei din umbră” rusești este mult mai mare, de până la aproximativ 1400 de petroliere sub diverse pavilioane”, potrivit sursei citate.

Von der Leyen a mai spus că intenționează de asemenea să îngreuneze contractarea de petroliere de către Rusia, prin interdicții generale privind furnizarea de servicii de mentenanță, remorcare și altele, precum și a serviciilor destinate navelor transportatoare de gaze naturale lichefiate (GNL) și navelor spărgătoare de gheață, în încercarea de a împiedica Rusia cât mai mult să-și exporte gazele.

UE a decis deja ca de anul viitor să sisteze importurile de gaze din Rusia, după ce în perioada scursă de la începutul războiului din Ucraina a adoptat o politică de reducere a importurilor de gaze rusești, înlocuite în mare parte de gazele naturale lichefiate (GNL) mai scumpe importate în special din SUA, importuri care vor crește odată cu interdicția de achiziție a gazelor rusești.

Bruxelles-ul a mai propus în noul pachet de sancțiuni măsuri împotriva sistemului bancar rusesc, urmărind să-i restrângă capacitatea de a crea canale de plată alternative pentru finanțarea activității economice, lucru pe care Von der Leyen îl consideră „punctul slab al Rusiei”.

Concret, Comisia propune adăugarea a încă 20 de bănci regionale rusești pe lista de sancțiuni și măsuri împotriva criptomonedelor, respectiv împotriva companiilor și platformelor care facilitează tranzacționarea acestora, pentru a închide o lacună în ocolirea sancțiunilor decise de UE. Sunt incluse aici și sancțiuni împotriva băncilor din țări terțe care facilitează comerțul ‘ilegal’ cu produse sancționate.

Comisia Europeană cere și noi restricții pentru exporturile către Rusia, prin interdicții ce privesc unele bunuri și servicii, de la cauciuc până la tractoare și servicii de securitate cibernetică, în valoare de peste 360 de milioane de euro.

Bruxelles-ul dorește în același pachet de sancțiuni noi interdicții asupra importurilor de metale, produse chimice și minereuri critice provenite din Rusia, în valoare de peste 570 de milioane de euro, inclusiv impunerea unei cote pentru importurile de amoniac, plus restricții suplimentare la exportul de bunuri și tehnologii utilizate de Rusia pe câmpul de luptă, cum ar fi materialele utilizate pentru fabricarea explozibililor.

Pentru a limita ocolirea sancțiunilor europene, Bruxelles-ul cere activarea în premieră a așa-numitului „instrument anti-eludare”, care interzice exportul oricăror produse electronice către jurisdicții în care există un risc ridicat ca aceste produse să fie reexportate către Rusia.