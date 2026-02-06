Un bărbat și două femei, participanți la instruirile din Bosnia și Herțegovina, au fost condamnați la 4 și 5 ani de închisoare

Un bărbat și două femei eu fost condamnați la 4 și 5 ani închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova, în preajma alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Urmare a dosarului penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS în aprilie 2025 pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova, prin instruiri în Bosnia și Herțegovina, acum procurorii specializați au obținut condamnarea la 4 și 5 ani închisoare a unui bărbat și a două femei.

„Potrivit dosarului penal trimis spre examinare de către procurorii PCCOCS la Judecătoria Chișinău, aceștia au participat la instruiri în vederea pregătirii scenariilor de creare a dezordinilor în masă, pe fundalul situației social-politice din R. Moldova, urmare a alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, care au avut loc în 2024”, potrivit comunicatului PCCOCS.

Totuși, aceștia au fost reținuți la revenirea în R. Moldova, chiar la intrarea în țară. Acolo, condamnații au fost supuși perchezițiilor, iar în bagaje au fost găsite mini-drone cu cameră video și mecanisme de aruncare a recipientelor cu substanță inflamabilă. Tot atunci, de la aceștia au fost ridicate componente de drone, ochelari VR pentru drone, echipamente de control radio.

Una din condamnate, cu rol de co-organizator

Atât bărbatul condamnat la 5 ani închisoare, cât și femeile condamnate la 4 ani închisoare au învățat în Bosnia să piloteze drone. Uneia din femeile condamnate, PCCOCS i-a incriminat și rol de co-organizator, în contextul în care i-a convins pe trei bărbați să participe la instruiri, dintre care doi sunt sportivi, iar al treilea a fost în detenție anterior pentru mai multe infracțiuni (inclusiv pentru omor).

Procurorii PCCOCS au solicitat anterior arestarea preventivă

Potrivit Codului penal al R. Moldova, infracțiunea de organizare sau conducere a dezordinilor în masă, comisă în împrejurările descrise în acest comunicat al procurorilor PCCOCS se pedepsește cu închisoarea de la 4 la 8 ani.

„Trebuie menționat faptul că cei trei condamnați au fost anunțați în căutare. Potrivit legii, bărbatul din Ungheni care în 2024-2025 a fost plasat în arest preventiv la solicitarea procurorilor, a fost eliberat după cele 12 luni maxime în care putea fi deținut preventiv; acum însă acesta se ascunde de autorități”, potrivit PCCOCS.

Totodată, procurorii au depus atunci demersuri de arestare și în privința celor două femei. Totuși, judecătorul de instrucție a dispus în privința învinuitei născute în Rusia și domiciliate în Strășeni măsura controlului judiciar; iar în privința celei de-a doua învinuite – arest la domiciliu, în Tiraspol.

Acum, ulterior localizării și reținerii lor, după definitivarea sentinței (care poate fi atacată la Curtea de Apel) cei trei condamnați urmează să fie plasați în penitenciar.

Dronele – confiscate

Urmare a solicitării procurorilor PCCOCS în cadrul dosarului investigat cu sprijinul ofițerilor SIS, instanța de judecată a dispus și aplicarea confiscării speciale. Astfel, au fost confiscate obiectele și dispozitivele destinate pregătirii dezordinilor în masă în R. Moldova: mini-dronele cu camere video, pachete cu elice, ochelari VR, sistem de aruncare a corpurilor de grenade, echipamente de control radio, telefoane mobile, dispozitive digitale, precum și bancnote ale valutei naționale din Bosnia și Serbia.

Urmărirea penală continuă și în privința altor membrii ai grupului criminal organizat, timp în care, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.