Comisia Europeană, despre încălcarea spațiului aerian al R. Moldova cu drone: „Este o altă provocare deliberată”

Comisia Europeană (CE) a subliniat miercuri, 26 noiembrie, că recenta încălcare a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone rusești constituie „o altă provocare deliberată” din partea Moscovei, potrivit agenției EFE.

„Această încălcare a spațiului aerian este o altă provocare deliberată din partea Rusiei. Face parte dintr-un model mai amplu de drone rusești care intră în spațiul aerian al UE la o scară fără precedent și cu o imprudență fără precedent”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Anouar El Anouni, în cadrul briefing-ului de presă zilnic al instituției.

El a adăugat că UE va continua să sprijine R. Moldova în consolidarea capacităților sale și că blocul are o cooperare „foarte puternică” cu țara, care „va fi consolidată în continuare, inclusiv prin Fondul European de Sprijin pentru Pace”.

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”.