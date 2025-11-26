VIDEO Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case din Florești. Ministerul de Externe i-a înmânat diplomatului rus o notă de protest: „Acțiuni absolut inadmisibile”

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”.

„Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității R. Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova.

Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, susțin reprezentanții MAE într-un comunicat.

Sursa foto: MAE

La sediul MAE, diplomatului rus i-a fost prezentată drona de model Gerbera, găsită pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Aparatul de zbor a fost plasat chiar pe scările instituției.

La ieșirea din clădire, Ozerov le-a repetat jurnaliștilor narațiunile propagate de politicienii proruși privind incidentul de securitate. Conform nokta.md, diplomatul rus a spus că „drona este prea mică, nu putea să cadă, nici măcar nu a spart acoperișul” casei și că „nimic nu este dovedit”.

O dronă rusească a căzut peste o casă din raionul Florești

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, în urma unui atac masiv al Rusiei cu rachete și drone împotriva Ucrainei, șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. Conform Inspectoratului General al Poliției (IGP), o dronă cu litera „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.) a căzut peste o casă a paznicului unei livezi din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești.

Conform ultimelor informații ale Poliției, specialiștii au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că aparatul de zbor era fără încărcătură explozivă.

„Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi”, a explicat Poliția.

Potrivit oamenilor legii, drona are următoarele caracteristici estimative:

Greutate: până la 18 kg.

Distanța de zbor: până la 600 km.

Viteza de zbor: aproximativ 160 km/h.

Înălțimea de zbor: până la 3 km.

Experții explică că aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără alimentare, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol, iar tehnologia de bruiaj este concepută să contribuie la prevenirea accidentelor.

În timp ce autoritățile subliniază că drona găsită pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești este un model Gerbera, de producție rusească, mai mulți politicieni proruși au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate, afirmând că aparatul de zbor a fost „așezat gingaș” pe acoperiș sau că marcajul „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.) de pe dronă a fost „desenat cu markerul”.

Experții consultați de Ziarul de Gardă consideră că persoanele care promovează astfel de narațiuni ar fi înrolate „pentru a face politica Rusiei” și că rutele celor șase drone care au traversat multiple raioane ale țării n-a fost „o abatere accidentală”.