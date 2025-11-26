PG a venit cu precizări cu privire la camionul cu armament depistat la vamă. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse dintr-un depozit neidentificat din Ucraina

Munițiile din camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. De asemenea, au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, anunță miercuri, 26 noiembrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit unui comunicat, în cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, „urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe”.

„Conform datelor anchetei, aceste muniții au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în mod camuflat în Republica Moldova, de unde în scurt timp, au fost preluate de către mai mulți complici”, a precizat PG.

Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept corp delict următoarele:

18 elemente de muniție de tip 2, adică componente de muniție;

8 elemente de muniție de tip 1, adică muniție completă;

Lansator sol-aer;

Dronă de tip „Geran 2” formată din mai multe elemente dezmembrate în urma doborârii, prezentând așchii în zonele de desprindere, respectiv cu motorul desfăcut pe dronă – fără elemente de interes pirotehnic.

PG menționează că actele vamale de export au fost perfectate pentru „articole din metal” cu destinația Israel.

Persoanele responsabile pentru documentele vamale de export și organizarea exportului (exportatorul/furnizorul, brokerul vamal și transportatorul) au statut de învinuit, fiind arestate. „Toate circumstanțele vor fi stabilite în cadrul urmăririi penale.”

Totodată, PG a mai evidențiat că din probele și informațiile preliminare obținute pe caz, nu s-a identificat că armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale.