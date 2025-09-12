Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea evaluării externe a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție

Comisia de evaluare a procurorilor a propus astăzi, 12 septembrie, nepromovarea evaluării externe a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție în rezultatul verificării integrității procurorului.

Conform sursei citate, procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară. Comisia a identificat dubii privind integritatea sa financiară, pe care acesta nu a reușit să le înlăture nici prin răspunsurile scrise, nici în cadrul audierii publice.

Raportul de evaluare a fost transmis astăzi atât lui Andrei Balan, cât și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să decidă, în termen de 30 de zile, dacă acceptă propunerea de nepromovare a Comisiei.

Conținutul raportului va fi făcut public în cel mult 3 zile de la data expirării termenului pentru contestarea hotărârii CSP.

În 2021, CSP l-a desemnat pe Andrei Balan să investigheze sesizarea depusă de către ex-deputata Platformei Demnitate și Adevăr, Inga Grigoriu, privind acțiunile procurorului general Alexandr Stoianoglo în legătură cu expulzarea celor 7 profesori turci și pedeapsa cu care s-a ales fostul director al Serviciului de Informații și Securitate SIS, Vasile Botnari. Ulterior, acesta a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe acest caz, iar procesul penal inițiat a fost clasat.