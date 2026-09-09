Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză va efectua o vizită în R. Moldova

Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadja Lahbib, va efectua vineri, 11 septembrie, prima sa vizită oficială în R. Moldova. Anunțul a fost făcut de Delegația Uniunii Europene în R. Moldova.

Comisara se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și alți membri ai Guvernului.

„Programul include o demonstrație a Echipei de Căutare și Salvare Urbană (USAR) Moldova, cu echipamente oferite cu sprijinul UE, precum și vizite la organizația „La Strada” și la un centru de cazare pentru refugiați. Discuțiile vor viza sprijinul pentru victimele violenței sexuale și nevoile refugiaților vulnerabili”, comunică Delegația UE.

La finalul vizitei, începând cu ora 16:15, vor avea loc declarații comune de presă alături de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.