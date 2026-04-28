Codul galben de îngheț se prelungește pentru zona de centru și nord a țării, pentru încă două zile

Cod galben de îngheț pentru zona de centru și nord a țării, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Avertizarea este valabilă pentru zilele de miercuri, 29 aprilie și joi, 30 aprilie.

„În zona menționată, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3…-1°C”, avertizează SHS.

Conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, codul este valabil pentru partea de centru și nord a țării.

Sursa: SHS

Marți, 28 aprilie, în centru, temperaturile vor oscila între minime de 2-3°C noaptea, iar ziua se așteaptă 16°C. În nord, valorile termice vor fi puțin mai scăzute, cu minime de 0-2°C noaptea și maxime de 13-15°C ziua. În sud, vremea va fi un pic mai caldă. Noaptea vom avea temperaturi cuprinse între 3-5°C. Ziua termometrele vor indicate valori de 16-18°C.