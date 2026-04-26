Ultima săptămână din aprilie începe cu înghețuri. SHS a emis cod galben pe întreg teritoriul țării

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării. Codul este valabil pentru zilele de luni și marți, pe 27 și 28 aprilie.

„În intervalul menționat, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3 și -1°C”, se arată în avertizarea SHS.

Conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, codul este valabil pe întreg teritoriul țării.