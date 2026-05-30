VIDEO Rețea de migrație ilegală, destructurată la frontieră: 14 persoane au fost reținute. Migranții urmau să achite până la 4500 de euro pentru traversarea ilegală

Poliția de Frontieră a R. Moldova de comun cu Poliția de Frontieră Română, în cadrul unei operațiuni comune au destructurat o nouă filieră de migrație ilegală care acționa la frontiera moldo-română. În cadrul intervenției, au fost reținute 14 persoane, inclusiv călăuze și cetățeni străini care intenționau să ajungă ilegal în Uniunea Europeană.

Pentru stoparea tentativei de traversare ilegală, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să recurgă la somații legale și focuri de avertisment în plan vertical, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

În baza analizei informațiilor deținute, în noaptea de 20 spre 21 mai 2026, în proximitatea localității Cuhnești, raionul Glodeni, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, au intervenit după ce, au observat două automobile din care au coborât mai multe persoane cu bagaje voluminoase și un comportament suspect.

„La observarea echipelor de intervenție, grupul a încercat să fugă și să se ascundă în vegetația densă din apropierea frontierei. În conformitate cu prevederile legale și procedurile de intervenție, polițiștii de frontieră au executat somații și focuri de avertisment în plan vertical, reușind astfel să imobilizeze și să rețină persoanele implicate.

Pe teritoriul R. Moldova au fost reținuți opt bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani – trei cetățeni ai Nepalului și cinci cetățeni originari din Sri Lanka. Totodată, doi cetățeni ai R. Moldova, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că aveau rolul de călăuze și asigurau transportarea migranților către zona de frontieră”, comunică Poliția de Frontieră.

Concomitent, în baza schimbului de informații, autoritățile române au intervenit pe malul drept al râului Prut, unde au depistat alți patru cetățeni străini și o barcă gonflabilă utilizată pentru traversarea ilegală a frontierei de stat. Potrivit informațiilor preliminare, doi cetățeni din Sri Lanka reușiseră deja să treacă ilegal frontiera în România, iar un cetățean pakistanez și unul afgan ar fi urmat să faciliteze preluarea și transportarea migranților către state din vestul Europei.

În urma măsurilor de investigație, s-a stabilit că, fiecare migrant urma să achite între 4000 și 4500 de euro pentru organizarea traversării ilegale și continuarea deplasării către Uniunea Europeană.

„Acțiunile procesual-penale sunt desfășurate sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, Oficiul Glodeni. Cei doi cetățeni moldoveni, suspectați de organizarea migrației ilegale, au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ulterior, la demersul procurorului de caz, pe numele acestora au fost emise mandate de arest pentru 30 de zile”, potrivit Poliției de Frontieră.

În cadrul perchezițiilor și măsurilor speciale de investigație au fost ridicate telefoanele mobile ale suspecților, iar unul dintre automobilele folosite pentru transportarea migranților a fost indisponibilizat până la finalizarea anchetei.

Persoanele vizate sunt cercetate penal pentru organizarea migrației ilegale, infracțiune care se sancționează cu închisoare de la 5 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor membrilor grupului infracțional și tragerea acestora la răspundere penală. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.