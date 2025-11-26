CNN: Ucraina a respins trei cerințe cheie ale „planului de pace” în negocierile cu SUA

Președintele SUA, Donald Trump a anunțat progrese în negocierile cu Ucraina pentru a pune capăt războiului, dar Kievul a respins trei puncte cheie ale planului de pace al SUA, a declarat pentru CNN o sursă ucraineană de rang înalt. Potrivit acesteia, Ucraina încă nu este pregătită să predea partea neocupată a Donbasului Rusiei, să limiteze dimensiunea armatei sale la 600 de mii de soldați și să abandoneze planurile sale de a adera la NATO. „N-ar fi corect să spunem că în prezent avem o versiune a planului de pace pe care Ucraina o acceptă”, a declarat sursa pentru CNN.

Sursa CNN a menționat că SUA au propus ca o parte din Donbas să devină o zonă demilitarizată sub control rusesc, dar formula teritorială nu a fost, încă, convenită. Kievul cere, de asemenea, o revizuire a limitei de dimensiune a trupelor și convinge Washingtonul că abandonarea calității de membru NATO ar crea un „precedent negativ” pentru influența Rusiei asupra unei alianțe „din care nici măcar nu este membru”, a subliniat sursa.

Săptămâna trecută, a fost anunțat un plan de pace pentru Ucraina elaborat de administrația prezidențială americană. Versiunea inițială a documentului consta în 28 de puncte. Planul a fost prezentat la Kiev de către secretarul armatei americane, Dan Driscoll. Delegațiile americane și ucraineane au discutat ulterior documentul la Geneva. Drept urmare, potrivit lui Trump, planul a fost redus la 22 de puncte. Diverse instituții media, citând participanți la negocieri, scriu despre 19 puncte.

Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperarea economică cu țările străine, ar fi transmis condițiile Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina trimisului prezidențial american Steve Witkoff, care au fost apoi prezentate drept planul de pace al adminitrației Trump. Acest lucru reiese dintr-o înregistrare a unei conversații telefonice între Dmitriev și consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov, a cărei transcriere a fost publicată de Bloomberg.

În timpul conversației din 29 octombrie, Dmitriev a propus predarea „informală” părții americane a unei versiuni a planului de pace pregătit la Kremlin. „Mi se pare că vom redacta pur și simplu acest document conform poziției noastre și îl voi preda direct informal (…) Și îi voi lăsa să-l trateze ca fiind al lor”, a spus Dmitriev. Ushakov și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acest aranjament, scrie Bloomberg.

Anterior, The Guardian a efectuat o analiză lingvistică a planului de pace al administrației prezidențiale americane și a constatat că textul conținea expresii neobișnuite pentru vorbitorii nativi de limba engleză. În special, documentul avea mai multe construcții gramaticale pasive, caracteristice stilului de afaceri oficial rusesc. Potrivit Politico, secretarul de stat Marco Rubio a remarcat, de asemenea, într-o conversație cu un grup de senatori americani că planul de pace american era, de fapt, o propunere rusească. Cu toate acestea, Rubio a scris ulterior pe platforma de socializare X că documentul fusese, de fapt, elaborat de administrația americană.