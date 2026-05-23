Cititorul de gardă Moștenirea sovietică: 100 de monumente ale „eliberatorilor” rămân în centrele comunităților 

La 81 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și la 35 de ani de la declararea Independenței R. Moldova, în acest stat declarat independent mai sunt aproape 100 de monumente înălțate în memoria ostașilor sovietici. Astfel de complexe se regăsesc în satele și orașele R. Moldova, iar în ziua de 9 mai aici continuă să se desfășoare ceremonii de comemorare a ostașilor sovietici. Depunerile de flori și muzica fanfarelor militare nu lipsesc cu aceste ocazii.

La Zubrești, crucea memoriei victimelor comunismului – alături de soldatul sovietic

Acum câteva zile, după ceremoniile comemorative din acest an, ne-a contactat Gheorghe Mogâldea, un cititor al ZdG din satul Zubrești, raionul Strășeni. „E un subiect extrem de actual, dar despre care se vorbește mai puțin prin satele noastre. Am sărbătorit Ziua Europei, alții – Ziua Victoriei. Oricum, această zi rămâne ziua durerii, dar și a bucuriei, indiferent de felul în care o numim. La noi în sat a avut loc un fel de ceremonie în fața unui monument care nu ne mai reprezintă de 35 de ani deja. Monumentul ne arată un soldat sovietic, un simbol al războiului. Alături de monument, cu caractere chirilice, în limba rusă, e scris „Никто не забыт, ничто не забыто”. În această atmosferă oamenii vin, depun flori, autoritățile organizează ceremonii, de parcă așa și ar trebui să fie. Soldatul reprezintă ostașul care ne-a eliberat – ocupându-ne. Monumentul a fost înălțat prin anul 1978-80 și chiar și după declararea Independenței stă neclintit în centrul satului nostru. Ori de câte ori întrebăm primara despre monument, ce putem face cu el, ni se spune că acesta nu se află la balanța Primăriei, că o fi fiind al Ministerului Culturii. Mai nou, chiar mi-a recomandat să colectăm semnături dacă vrem să schimbăm ceva”, ne-a spus Gheorghe Mogâldea.

Nu sunt bani de refăcut această „slavă” sovietică

Ludmila Sârghi, consilieră locală independentă la Zubrești, contactată de ZdG, spune că există discuții în consiliu la acest subiect, dar că „nu sunt bani de refăcut această „slavă” sovietică. Poate ar trebui, din vreun proiect european, de șters „hieroglifele” rusești și de elaborat o altă concepție pentru un complex al memoriei. „E dureros că la noi în sat, alături de ostașul sovietic, descoperim o cruce erodată de ploi și de vânturi, care constituie o tentativă de păstrare a memoriei victimelor regimului comunist de ocupație, în primul rând, a celor deportați. Deci, pe fundalul monumentului sovietic, descoperim această cruce pe postamentul căreia e inscripționat «În memoria victimelor regimului comunist de ocupație». În opinia mea, o astfel de «îmbinare» a unor simboluri total opuse ca și valoare e o blasfemie”, susține consiliera locală Ludmila Sârghi.

Maria Manole, primărița de Zubrești, ne-a spus că „un proiect de refacere a monumentului există doar ca idee”, o mare problemă reprezentând inscripția în limba rusă, în grafie chirilică. „Noi, la nivel de idee suntem, dar nu putem spune că avem fonduri și că am întreprins acțiuni concrete”, ne-a spus primărița.

Istoricul Anatol Petrencu punctează într-un articol la acest subiect: „La 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova, cum este posibil așa ceva? Este timpul, sub guvernare necomunistă, proeuropeană, să schimbăm lucrurile spre bine. Altfel, rămânem ridicoli în fața europenilor, americanilor, asiaților și africanilor. Și australienilor.”

Potrivit datelor colectate din surse istorice, până în prezent, pe teritoriul R. Moldova mai sunt amplasate circa 100 de monumente dedicate „ostașilor sovietici eliberatori”. Printre acestea sunt și șapte tancuri sovietice – dintre cele care au participat la lupte pe teritoriul fostei Moldove sovietice.

Pentru conformitate, A.G.