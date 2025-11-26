Bloomberg: Dmitriev s-ar fi înțeles cu Witkoff să prezinte condițiile Rusiei drept planul de pace al administrației Trump

Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperarea economică cu țările străine, ar fi transmis condițiile Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina trimisului prezidențial american Steve Witkoff, care au fost apoi prezentate drept planul de pace al adminitrației Trump. Acest lucru reiese dintr-o înregistrare a unei conversații telefonice între Dmitriev și consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov, a cărei transcriere a fost publicată de Bloomberg.

În timpul conversației din 29 octombrie, Dmitriev a propus predarea „informală” părții americane a unei versiuni a planului de pace pregătit la Kremlin. „Mi se pare că vom redacta pur și simplu acest document conform poziției noastre și îl voi preda direct informal (…) Și îi voi lăsa să-l trateze ca fiind al lor”, a spus Dmitriev. Ushakov și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acest aranjament, scrie Bloomberg. El a menționat că Witkoff, căruia trebuia să-i fie oferit documentul, ar putea „răsturna totul” și apoi să susțină că modificările au fost convenite cu Moscova. Ca răspuns, Dmitriev l-a asigurat pe Ușakov că îl va ruga pe Witkoff să mențină formularea „cuvânt cu cuvânt” și că totul se va face „cu atenție”. De asemenea, el a adăugat că Ușakov ar putea discuta personal documentul cu trimisul special al lui Trump.

Anterior, The Guardian a efectuat o analiză lingvistică a planului de pace al administrației prezidențiale americane și a constatat că textul conținea expresii neobișnuite pentru vorbitorii nativi de limba engleză. În special, documentul avea mai multe construcții gramaticale pasive, caracteristice stilului de afaceri oficial rusesc. Potrivit Politico, secretarul de stat Marco Rubio a remarcat, de asemenea, într-o conversație cu un grup de senatori americani că planul de pace american era, de fapt, o propunere rusească. Cu toate acestea, Rubio a scris ulterior pe platforma de socializare X că documentul fusese, de fapt, elaborat de administrația americană.

După ce s-a convenit asupra planului cu Ucraina, cele 28 de puncte ale documentului au fost reduse la 22, a declarat Trump. El a menționat că versiunea originală era „prea favorabilă Rusiei”, dar era „doar o hartă”. Potrivit acestuia, au mai rămas doar câteva puncte de dezacord. Pentru a le rezolva, Trump a decis să-l trimită din nou pe Whitkoff la Moscova pentru a purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin.