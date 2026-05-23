Alexandru Munteanu, la Călărași alături de miniștri după inundații: „Vom analiza pagubele produse și vom interveni pentru a sprijini comunitățile afectate”

Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la Călărași, unul dintre cele mai afectate raioane în urma ploilor abundente din 22 mai. Acesta a anunțat că Guvernul va interveni oferind sprijin comunităților afectate.

Alături de premier, la Călărași au fost prezenți și Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin.

„Astăzi am fost în raionul Călărași, în localitățile afectate de ploile puternice și viituri, inclusiv la Bravicea și Hîrjauca. Am discutat cu oamenii care și-au văzut gospodăriile inundate și drumurile afectate, dar și cu echipele care intervin în teren.

Din păcate, avem pagube considerabile, dar și o victimă. Este o situație dificilă pentru multe familii, iar acum cel mai important este să fim aproape de oameni și să intervenim rapid acolo unde este nevoie. Salvatorii, polițiștii, autoritățile locale și echipele de intervenție lucrează continuu pentru evacuarea apei, securizarea zonelor de risc și ajutorarea persoanelor afectate. Le mulțumesc tuturor pentru mobilizare și solidaritate.

Vom analiza toate pagubele produse și vom interveni pentru a sprijini comunitățile afectate, astfel încât oamenii să poată reveni cât mai curând la normalitate”, a scris premierul pe Facebook.

În urma codului galben de ploi din 22 mai, cele mai afectate zone au fost raioanele Călărași, cea mai gravă situație fiind înregistrată în localitățile Hîrjauca și Mîndra, în urma ruperii digului de protecție, și Ungheni, unde au fost inundate 11 localități, potrivit Guvernului. La Călărași, un bărbat și-a pierdut viața în urma calamităților.