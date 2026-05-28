Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege ce ține de eliminarea taxelor vamale pentru bateriile de stocare și turbinele eoliene. „Măsurile vor reduce costurile investițiilor în energie regenerabilă și vor încuraja dezvoltarea proiectelor”

Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede eliminarea taxelor vamale pentru bateriile de stocare și turbinele eoliene. Măsurile au scopul de a accelera dezvoltarea proiectelor de energie verde care contribuie la securitatea energetică a R. Moldova, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Energiei.

Proiectul propune eliminarea taxelor vamale la import pentru bateriile de stocare a energiei electrice și pentru turbinele eoliene. Astfel, taxa vamală pentru bateriile de stocare va fi redusă de la 5% la 0%, iar pentru turbinele eoliene — de la 8% la 0%. Totodată, companiile care investesc în sisteme de stocare a energiei vor putea beneficia de restituirea TVA pentru bateriile eligibile.

Inițiativa legislativă prevede că firmele plătitoare de TVA vor putea recupera taxa achitată la importul sau procurarea bateriilor de stocare, în limita sumelor efectiv plătite.

„Restituirea va putea fi utilizată pentru stingerea obligațiilor față de bugetul de stat sau transferată în contul bancar al companiei. Noile măsuri vor reduce costurile investițiilor în energie regenerabilă și vor încuraja dezvoltarea proiectelor care includ soluții de stocare a energiei, un element esențial pentru stabilitatea și flexibilitatea sistemului energetic”, se arată în comunicat.

Ministerul Energiei scrie că sistemele de stocare a energiei electrice joacă un rol esențial în optimizarea producției de energie regenerabilă. Acestea permit stocarea surplusului de energie generat în perioadele de producție maximă, când consumul este adesea redus.