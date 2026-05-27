Drumurile care conectează R. Moldova la rețeaua europeană de transport vor fi modernizate: BERD oferă 150 de milioane de euro drept sprijin financiar suplimentar

R. Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru modernizarea unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chișinău, cu impact direct asupra conectivității cu Uniunea Europeană și a legăturilor regionale, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova (MIDR) într-un comunicat.

Guvernul a susținut în ședința de miercuri, 27 mai, proiectul de lege privind ratificarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre R. Moldova și BERD, destinat implementării Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova.

Documentul prevede acordarea unei finanțări suplimentare de 150 de milioane de euro la împrumutul de 150 de milioane de euro, contractat în 2024.

„Resursele vor permite modernizarea și lărgirea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău (drumul M2), cu o lungime de 9,4 km, precum și reabilitarea și lărgirea tronsonului M1 Chișinău–Leușeni, care asigură conexiunea rutieră cu România, pe o distanță de 84 km”, precizează MIDR.

Aceste drumuri fac parte din rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și au, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regional, un rol important în conectarea R. Moldova la infrastructura rutieră a Uniunii Europene, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița: „Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație, reducerea timpului și costurilor de transport, creșterea siguranței rutiere și susținerea dezvoltării economice regionale”, se arată în comunicat.

Acordul de modificare a fost semnat la Chișinău pe 19 decembrie 2025.