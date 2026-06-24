Citiți joi în ZdG: Cum a rămas fără autorizație un administrator care gestiona peste 50 de companii, inclusiv cu capital de stat și Trecutul exploziv al Republicii Moldova

Joi, 25 iunie, într-o nouă ediție tipărită a ziarului, aflați cum a rămas fără autorizație un administrator care gestiona peste 50 de companii aflate în proces de insolvabilitate sau faliment, inclusiv întreprinderi cu capital de stat. Retragerea autorizației a fost propusă de Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați (CADAA) și reprezintă cea mai severă formă de sancțiune prevăzută de lege. Ce abateri a constatat Comisia și ce explicații oferă administratorul, citiți în rubrica Anchetă.

La rubrica Reporter Special, citiți despre trecutul exploziv al R. Moldova: muniții rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, pe care geniștii continuă să le neutralizeze. În articol citiți și despre noile amenințări cu care se confruntă țara în contextul războiului din Ucraina: drone și resturi de rachete, unele dintre care conțin explozibil.

„Știam că captivitatea rusă înseamnă o moarte lentă și chinuitoare.” La rubrica Război, citiți povestea lui Ivan Sviridov, militar din Mariupol, care s-a întors în Ucraina după patru ani de captivitate. În această perioadă, militarul a fost supus unor torturi oribile în centrul de detenție preventivă din Kamîșin, descris drept cel mai brutal din Rusia.

La rubrica Dosar, aflați cine sunt membrii Consiliului de administrație care l-au ales pe Dumitru Vangheli director la Moldatsa, deși CV-ul acestuia conținea informații false, după cum a dezvăluit ZdG într-o investigație în urma căreia Vangheli a fost demis. Cum explică aceștia alegerea, aflați în noua ediție tipărită a ZdG.

Proiectul de modificare a politicii fiscale și vamale pentru 2027 a generat mai multe reacții contradictorii în spațiul public. În timp ce autoritățile susțin că documentul urmărește modernizarea și simplificarea sistemului fiscal, unii experți avertizează că ritmul accelerat al procesului ar putea afecta calitatea consultărilor și înțelegerea reală a măsurilor. Cum răspund autoritățile și ce alte îngrijorări sunt invocate, aflați la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 23-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Premierul și-a demis Corpul de control: cei doi consilieri aveau salarii de peste 40 de mii de lei lunar și funcții în consiliile de administrație ale mai multor întreprinderi de stat/ Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne fără cetățenia R. Moldova

OPINII:

Alina Radu: „Dar de ce pe vremea lui Plahotniuc acești curajoși jurnaliști de investigații au tăcut?”

JUSTIȚIE: Cum au rămas procurorii Andrei Balan și Vasile Plevan în sistem. Dubiile Comisiei de evaluare și argumentele CSP

ANCHETĂ: Retragerea autorizațiilor a doi administratori care gestionau peste 80 de companii, inclusiv cu capital de stat. Detalii privind încălcările administratorului unei companii care s-a aflat aproape 15 ani în insolvabilitate

DOSAR: „Informațiile false în CV (…) atrag eliminarea candidatului din concurs”. Cine sunt cei care l-au ales pe Dumitru Vangheli director la Moldatsa și cum își justifică alegerea

CITITORUL DE GARDĂ: Accident grav la „Prest energy” de la Sîngera și tentative de mușamalizare a cazului: o scrisoare a declanșat verificările ZdG

IMPACT: Fostul executor judecătoresc George Boțan, trimis în judecată pentru „vătămare gravă” soldată cu decesul unui om de afaceri, la șapte luni după un articol al ZdG

REPORTER SPECIAL: „Dacă îl atingi, poate exploda.” Un trecut exploziv sub picioare și un prezent amenințat de drone

EXCLUSIV: Politica Fiscală 2027: între promisiunea unei reforme structurale și temerile privind impactul asupra populației și economiei

RĂZBOI: „Să-ți cunoști dușmanul în față”. Cum a fost torturat un militar din Mariupol în centrul de detenție preventivă din Kamîșin

INTERVIU: Va majora prețurile noua politicăfi scală? Interviu cu Andrian Gavriliță, ministrul Finanțelor

ZdGust: „Lăsați telefonul și mergeți către plante.” Cum poate grădinăritul să reducă stresul și anxietatea/ „Este unul dintre acele lucruri care îți îmbogățesc sufletul”. O creatoare de modă dăruiește rochii absolventelor din familii vulnerabile și caută viitoare mirese aflate în dificultate pentru un nou proiect

OAMENI: Simion Duja – artistul clarinetului format în detenția sovietică