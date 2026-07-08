Circa 51,5 milioane de euro vor fi investiți pentru modernizarea infrastructurii din 20 de școli din țară. Parlamentul urmează să ratifice contractul de finanțare

Circa 51,5 milioane de euro vor fi investiți pentru modernizarea infrastructurii din 20 de școli din țară. Parlamentul va ratifica Contractul de finanțare dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru realizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”.

Raportul și coraportul la acest proiect de lege au fost aprobate de Comisia pentru economie, buget și finanțe și Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Implementarea proiectului va începe în 2027, iar Ministerul Educației și Cercetării va coordona implementarea acestuia.

BEI va acorda R. Moldova un împrumut în valoare de 40 de milioane de euro pentru renovarea, reconstrucția și modernizarea celor 20 de instituții de învățământ. Acestea fac parte din rețeaua celor 90 de școli-model, selectate de Ministerul Educației și Cercetării pentru a fi transformate în centre educaționale regionale moderne.

„Investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu și a infrastructurii școlare, precum și la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai accesibil și adaptat nevoilor elevilor și cadrelor didactice. Lucrările de reabilitare vor include termoizolarea clădirilor, eficientizarea sistemelor de încălzire, ventilare și iluminat, modernizarea sistemelor de securitate la incendiu, integrarea soluțiilor de energie regenerabilă și îmbunătățirea accesibilității. Totodată, vor fi renovate sălile de clasă, modernizate laboratoarele și dezvoltată infrastructura digitală a instituțiilor”, se arată în comunicat.

Pe lângă împrumutul acordat de BEI, proiectul va beneficia de un grant de 3,5 milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, precum și de o cofinanțare de opt milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere susținut de Uniunea Europeană. Astfel, valoarea totală a investițiilor va ajunge la 51,5 milioane de euro.

Totodată, sursa citată scrie că proiectul de lege prevede acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru bunurile și serviciile destinate implementării proiectului, inclusiv scutirea de TVA, accize, taxe vamale și alte taxe aferente importului sau livrării acestora. Modul de aplicare a acestor facilități va fi stabilit de Guvern.